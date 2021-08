Positano Teatro Festival: spettacoli teatrali gratuiti nel centro di Positano

Quattro spettacoli teatrali nell’Anfiteatro Piazza dei Racconti di Positano per la XVIII edizione della rassegna “Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello”.

Dal 7 al 10 agosto 2021 si terrà, nell’Anfiteatro Piazza dei Racconti di Positano la XVIII edizione della rassegna “Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello”.

positanoUna bella rassegna che quest’anno “diventa maggiorenne” per la sua 18^ edizione che vede purtroppo l’assenza del suo ideatore e direttore Gerardo D’Andrea, recentemente scomparso e al quale è dedicato il Festival 2021.

Quattro gli spettacoli che andranno in scena per il Positano Teatro Festival assieme a due premi, come il Premio Annibale Ruccello, che aprirà la rassegna, e il Premio Pistrice, che la chiuderà.

Positano Teatro Festival nel centro di Positano

sabato 7 agosto 2021 – “La Rossa” – Di Gianmarco Cesario e con Martina Carpi, e la voce protagonista di Antonella Morea – un omaggio a Milva, uno spettacolo musicale che viaggia nella personalità dell’artista per scoprirne l’aspetto più introspettivo – durante la serata sarà assegnato il premio Premio Annibale Ruccello, quest’anno è dedicato a Milva, che verrà ritirato da sua figlia Martina Corgnati.

Domenica 8 agosto 2021 – "Luparella ovvero Foto di Bordello con Nanà" – di e con Enzo Moscato.

lunedì 9 agosto 2021 – "L'ufficio delle parole smarrite" – Scritto e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio, con lo stesso Coticelli e Carla Guardascione – dedicata ai più piccoli e interattivo, dove i bambini aiuteranno a riempire le scatole delle parole all'interno dell'ufficio delle parole smarrite.

Martedì 10 agosto 2021 – "Nino" con Lalla Esposito, accompagnata al pianoforte da Antonio Ottaviano. L'opera è dedicata a Nino Rota, compositore novecentesco definito "amico magico" da Fellini.

La rassegna è completamente gratuita con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Per la prenotazione per le serate del Positano Teatro Festival telefonare al numero del Comune di Positano: 089 8122535 (dalle 9,30 alle 14,30) o nel pomeriggio al numero dell’Ufficio del Turismo di Positano: 334 9118563.

Maggiori informazioni – Positano Teatro Festival

