Notte di San Lorenzo 2021 al Lido Gallo: serata per ammirare le stelle cadenti sulla spiaggia

Il Lido Gallo insieme all’UAN, l’Unione Astrofili Napoletani per la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti da passare all’aperto a guardare il cielo

La Notte di San Lorenzo è sempre una notte speciale. Durante la notte del 10 agosto è un must osservare le stelle che cadendo, lasciano la scia nel cielo. E quale è il luogo ideale per ammirarle? naturalmente da una spiaggia con il supporto e le indicazioni dell’UAN: l’unione astrofili napoletani. Come negli ultimi anni, il Lido Gallo a Varcaturo organizza un evento imperdibile per Martedi 10 agosto 2021, la notte di San Lorenzo. L’evento si chiama 1, 100, 1000 e più Terre.

Una serata gratuita sulla spiaggia ad osservar le stelle: ma non solo

Al Lido Gallo, in via Varcaturo 3 a Castelvolturno la serata di martedì 10 agosto 2021 avrà inizio alle ore 20,00 e terminerà alle 4,00 circa. Dalle ore 20.30 alle 24.00 ci saranno delle proiezioni a cur dell’UAN, l’Unione Astrofili Napoletani che ci accompagneranno nella spiegazione tecnica e dettagliata dell’evento e saranno a cura di Edgardo Filippone, Presidente UAN.

Sono previste due proiezioni: la prima alle ore 21:30 e la seconda alle ore 22:15 ed eventualmente una terza alle ore 23:00. A seguire osservazioni ai telescopi e in visuale. Sul lido sarà possibile cenare o consumare al bar e a mezzanotte ci saranno cornetti caldi!

Notte di San Lorenzo 2021 al Lido Gallo: prezzi, orari e dati

