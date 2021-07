Luminaria di San Domenico 2021 a Praiano, in Costiera Amafitana

Una festa del 1600 che illumina con migliaia di candele, fiaccole e lumini la grande piazza e alcuni dei luoghi più caratteristici della cittadina

Dal 1 al 4 agosto 2021 dalle ore 21.30 in Piazza San Gennaro a Praiano sulla costiera amalfitana si terrà la tradizionale Luminaria di San Domenico con migliaia di candele, fiaccole e lumini che verranno accese per questa straordinaria e secolare festa. Un’antica festa popolare con cui si ricorda San Domenico e che, sembra che si tenga fin dal 1606, anno in cui a Praiano arrivarono i frati Domenicani della Sanità di Napoli.

Per consentire l’avvio di questa grande festa popolare tantissimi giovani volontari sistemano e poi accendono nelle sere della festa tante luci in piazza, gesto ripetuto anche da molti abitanti che accendono le varie luci sulle loro terrazze, balconi, finestre e giardini, rendendo straordinariamente suggestive le stradine del borgo costiero di Praiano. La Luminaria di San Domenico, a Praiano è oramai una grande festa popolare, una bella festa che da secoli illumina piazza San Gennaro per quattro giorni creando uno spettacolo unico e suggestivo.

La Luminaria di San Domenico 2021 – il programma degli eventi

Anche per questo 2021 per l’emergenza in corso l’evento sarà limitato alla suggestiva illuminazione della piazza senza eventi collaterali.

1-2-3 agosto 2021 dalle ore 21.30 Piazza San Gennaro

Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro – Spettacoli ore 22.15 e 23.25: ci saranno le campane in musica e una magnifica coreografia. La performance sarà curata dai Ragazzi della Luminaria che procederanno all’accensione delle candele lungo la piazza. La serata proseguirà con Vesta, l’artista del fuoco.

Mercoledì 4 agosto 2021 – Festa di San Domenico

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico

ore 7.00 Santa Messa

ore 8.00 Messa Solenne

Chiesa di San Gennaro V.M. ore 20.00

Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman celebrata dall’Arcivescovo S.E. Orazio Soricelli.a performance sarà curata dai Ragazzi della Luminaria che procederanno all’accensione delle candele lungo la piazza per la chiusura della festa.

Luminaria di San Domenico 2021: maggiori informazioni

Quando: dal 1 al 4 agosto 2021 dalle ore 21.30

Dove: Piazza San Gennaro, Praiano (si potrà accedere alla piazza dalla SS 163 (Via G. Capriglione) in corrispondenza dell'Ufficio Informazioni Turistiche; l'uscita sarà consentita solo da via Masa in direzione via Rezzola per ritornare sulla SS 163)

Prezzi: manifestazione gratuita

Maggiori informazioni: Ufficio Turistico Praiano – 089 874557

