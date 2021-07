Wine Art Jazz Fest con visite alla Villa Romana del Torchio e concerto Jazz

Serata speciale e gratuita a Quarto con visite speciali alla Villa romana del Torchio e un bel concerto con Ciccio Merolla e Pietro Condorelli. Non mancherà anche un workshop su “Archeologia, vino e musica”

Sabato 31 luglio 2021 si terrà a Quarto il Wine Art Jazz Fest una serata gratuita tra archeologia e Jazz. A partire dalle ore 19.30 sono previste delle visite guidate alla scoperta della Villa Romana del Torchio che si trova in via Masullo, scoperta nel 2006, e che fu costruita presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a.C. La villa è una delle poche dei Campi Flegrei che si presenta in ottime condizioni.

Una particolare Villa con un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con porticato su pilastri e che presenta varie fasi costruttive che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C. E’ molto probabile che la villa fosse un centro di produzione di vino, e comunque un luogo dove si svolgeva il commercio di tale prodotto.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail gcampiflegrei@gmail.com.

La serata continua con un workshop e un concerto Jazz

Alle ore 20.30 è poi in programma il workshop “Archeologia, vino e musica” con il giornalista Carmine Aymone, il Sindaco di Quarto Antonio Sabino, l’Assessore alla Cultura di Quarto Raffaella De Vivo, l’Assessore agli Eventi di Quarto Vincenzo Biondi, il Founder e CeoMAVV Wine Art Museum Eugenio Gervasio e l’archeologa Raffaella Iovine

A seguire da non perdere il concerto di Ciccio Merolla Trio feat. Pietro Condorelli & Davide Afzal. Per partecipare al Wine Art Jazz Fest e al concerto gratuito bisogna effettuare la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili all’indirizzo info@museoartevino.it (prenotazioni aperte fino al 30/07/2021)

