Salerno Jazz & Pop Festival all’Arena del Mare: 3 giorni di musica con il concerto finale di Raphael Gualazzi

Raphael Gaulazzi - Facebook

Concerti da non perdere per il Salerno Jazz & Pop Festival all’Arena del Mare di Salerno per una bella manifestazione organizzata dal Conservatorio di Musica Martucci di Salerno con 2 concerti gratuiti e 1 a pagamento

Tre giorni di musica da non perdere all’Arena del Mare di Salerno dal 29 al 31 luglio 2021 per l’undicesima edizione del “Salerno Jazz&Pop Festival” organizzata dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci”. Due concerti gratuiti e il concerto finale a pagamento (8 euro) con il bravo musicista Jazz, Raphael Gualazzi.

Il Salerno Jazz&Pop Festival si apre giovedì 29 luglio 2021 alle ore 21 (ingresso libero) con un concerto del dipartimento di Musica Jazz e Pop “Non solo pop” coordinato dal M° Sandro Deidda per la direzione musicale di Danilo Pannullo e poi, a seguire il concerto di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet.

Venerdì 30 luglio, alle ore 21, e sempre ad ingresso libero ci sarà l’apertura della serata del dipartimento di Musica Jazz e Pop “Non solo Monk” con il coordinamento M° Guglielmo Guglielmi e la direzione musicale Vincenzo Nigro. Subito dopo salirà sul palco dell’Arena del Mare Simona Nencini con il suo “Wonderland – tribute to Stevie Wonder and more” con Rosini, Scannapieco, Coppola e Venezia.

Ultimo appuntamento sabato 31 luglio per il gran finale del Festival con Raphael Gualazzi, e stavolta con il costo del biglietto è di 8 euro.

Il Salerno Jazz & Pop Festival è organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno con il patrocinio del Comune di Salerno e della Banca Monte Pruno.

Il Salerno Jazz & Pop Festival – programma

Tutte le serate devono essere prenotate.

29 luglio – ingresso libero – Nicky Nicolai & Stefano Di Battista Quarter

30 luglio – ingresso libero – Simona Bencini in “Wonderland” Tribute to Stevie Wonder and more

Tribute to Stevie Wonder and more 31 luglio – biglietto 8 euro – Raphael Gualazzi

Prenotazione serate e prevendita biglietto – “Posto Riservato”

Per ulteriori informazioni Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ai seguenti numeri: 089 241086 – 089 237713

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata