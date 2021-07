Concerto dell’Orchestra del San Carlo sotto le stelle nel Real Sito di Carditello

© eliophilia (IG) x Scabec

Lo straordinario concerto dell’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini arriva nella Reggia di Carditello ad un prezzo veramente straordinario

Continuano, nei luoghi più belli della Campani, le esibizioni serali del Massimo Napoletano con “Il San Carlo sotto le stelle” un grande evento voluto e promosso dalla Regione Campania con Scabec nell’ambito di Campania by Night. In particolare il San Carlo sotto le stelle presenta venerdì 30 luglio 2021 alle ore 20:30 uno straordinario concerto dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta per l’occasione da Maurizio Agostini, che si esibirà presso la Fondazione Real Sito di Carditello a San Tammaro (Ce).

Il concerto prevede musiche di Mozart, Rossini, Cimarosa e Sacchini ed in particolare:

Cimarosa : Il maestro di cappella, ouverture

: Il maestro di cappella, ouverture A. Mozart : sinfonia n.29 k.201

: sinfonia n.29 k.201 A. Mozart : Allegro da Serenata in Sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik”, K

: Allegro da Serenata in Sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik”, K Sacchini: sinfonia da Edipo a Colono

sinfonia da Edipo a Colono Rossini : Sinfonia da La cambiale di matrimonio

: Sinfonia da La cambiale di matrimonio Rossini: Sinfonia da Il signor Bruschino

L’Orchestra del San Carlo al Real Sito di Carditello: prezzi e orari

Dove: Fondazione Real Sito di Carditello a San Tammaro (Ce)

Fondazione Real Sito di Carditello a San Tammaro (Ce) Quando: venerdì 30 luglio 2021 alle ore 20:30

venerdì 30 luglio 2021 alle ore 20:30 Prezzi: prezzo straordinario di 15,00€ – ridotto 7,00€ (per gli under 18, over 65, possessori campania>artecard), Sconto ticket trenitalia 15% – gratis per under 6

prezzo straordinario di 15,00€ – ridotto 7,00€ (per gli under 18, over 65, possessori campania>artecard), Sconto ticket trenitalia 15% – gratis per under 6 Maggiori Informazioni: Campania by Night – Il San Carlo sotto le Stelle a Carditello

