Vinicio Capossela in un grande concerto dal vivo nel Real Sito di Carditello

Un grande “concerto dantesco” per Capossela l’artista di origini irpine che si esibirà in “Bestiale Comedìa” per i 700 anni del Sommo Poeta nell’ambito del Carditello Festival, unica data in Campania di un lungo tour che lo porterà in giro per l’Italia

Vinicio Capossela sarà in un grande concerto dal vivo al Carditello Festival il 28 luglio 2021, unica data in Campania per un lungo e importante tour che lo porterà in giro per tutta l’Italia.

Il concerto dal titolo Bestiale Comedìa sarà un “Concerto Dantesco” e si terrà dal vivo Mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 21,00 nel Real sito di Carditello a San Tammaro vicino Caserta. Sarà un live eccezionale che attinge ai numerosi riferimenti danteschi della produzione artistica di Vinicio Capossela: e nel 700esimo anno della scomparsa del Sommo Poeta Capossela presenta un viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori.

Vinicio Capossela presenta Bestiale Comedìa a Carditello

«Affacciarsi a Dante è affacciarsi al pozzo della natura umana. A partire dalla forma a imbuto della cosmogonia della Comedìa, l’attrazione è sempre stata presente»,

scrive Capossela e poi conclude con:

«Ho iniziato ad appassionarmi a Dante per mito interposto. L’eroe della mia giovinezza è stato il dannato, il bohémien, il distillatore di bellezza Amedeo Modigliani. Modigliani sgranava come un rosario ebbro i versi di Dante a memoria, mentre dipingeva i suoi volti dagli occhi vuoti. E così provai a mandarli a memoria anche io scoprendo la più sublime forma di preghiera umanistica. ………. Non c’è cosa che Dante non comprenda già. Santi, eroi e viziosi, una certa attrazione per il misticismo, una visione del mondo non specialistica, ma enciclopedica, il cui soggetto è la natura tutta a partire dalla natura umana sono tra le cose dantesche che più mi attraggono. Galeotti per me sono stati molti libri, ma Dante soltanto li comprende tutti.».

Un grande concerto dal vivo che segna il ritorno sui palchi di Capossela che avrà accanto a se sul palco i musicisti Vincenzo Vasi e Raffaele Tiseo (che sarà sostituito nelle date di Pescara, Tagliacozzo e Melpignano da Giovannangelo De Gennaro). Questi, come Virgilio e Beatrice, affiancheranno il cantautore per farlo confrontare con una delle opere più imponenti della letteratura mondiale. Prezzi da 35 a 45 euro.

Vinicio Capossela in concerto al Real Sito di Carditello

Quando: 28 luglio 2021 ore 20:30

28 luglio 2021 ore 20:30 Dove: Fondazione Real Sito di Carditello via Carditello, 81050 – San Tammaro (CE)

Fondazione Real Sito di Carditello via Carditello, 81050 – San Tammaro (CE) Biglietti ed Informazioni: Evento su Facebook

