Ripartono i grandi concerti dal vivo: Gigi D’Alessio in “Mani e Voci” al Belvedere di San Leucio

Ritornano i grandi concerti dal vivo e i tour di grandi personaggi della musica. Tra quelli disponibili vi segnaliamo il grande concerto dal vivo che vedrà Gigi D’Alessio in giro per l’Italia, in questa estate 2021, con il suo pianoforte in un tour chiamato Mani e Voce con tappa al Belvedere di San Leucio

Al via la grande musica dal vivo e i tour di grandi personaggi della musica. Tra i primi disponibili in Campania vi segnaliamo il grande concerto dal vivo che vedrà Gigi D’Alessio in giro per l’Italia, in questa estate 2021, con il suo pianoforte in un tour chiamato Mani e Voce.

Il grande e acclamato artista napoletano sarà anche a Caserta, unica tappa in Campania, nello straordinario Belvedere di San Leucio martedì 27 luglio 2021 con biglietti a partire da 35 euro.

Un concerto per ripartire con la musica dal vivo

Mani e Voce sarà il tour per la ripartenza per Gigi d’Alessio che lo porterà dal 9 luglio al 22 agosto in giro per l’Italia con concerti in sicurezza. Un periodo difficile per tutti ed anche per questi grandi star “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte”

Una vita sul palcoscenico fermata per d’Alessio e tante grandi star della musica che ora non vedono l’ora di tornare e proporre dal vivo e sul palco la loro bella musica. Un tour dedicato a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare con le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che di sicuro si unirà a quella del pubblico.

Il tour Mani e Voce partirà il 9 luglio da Roma alla Cavea, sarà il 27 luglio a Caserta al Real Belvedere di San Leucio, unica tappa in Campania e terminerà il 28 agosto 2021 a Campobello di Mazzara (Trapani) alle Cave Di Cusa.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata