Festa a Mare di Sant’Anna 2021 ad Ischia

In sicurezza e con il Green Pass Europeo torna quest’anno la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna a Ischia che farà risplendere di luci, eventi e colori la Baia di Cartaromana e lo straordinario Castello Aragonese. Quest’anno parteciperà all’evento anche la Nuova Orchestra Scarlatti

Il 26 luglio 2021 si terrà ad Ischia la storica Festa a Mare agli scogli di Sant’Anna, nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza. La festa si terrà a Ischia Ponte e chi vorrà accedere al Piazzale delle Alghe, al Pontile Aragonese e agli scogli che affacciano sulla baia di Cartaromana, dove si sviluppa la Festa, dovrà mostrare il Green Pass Europeo al personale di Polizia addetto ai controlli.

Si ripeterà così l’appuntamento che si tiene sull’isola fin dal 1932 e che prevede la sfilata di barche allegoriche nella baia di Cartaromana, la simulazione del famoso incendio del Castello Aragonese e un grande spettacolo pirotecnico e musicale sempre a partire dalle 21.00 nella Baia di Cartaromana a Ischia.

Festa a mare agli scogli di Sant’Anna 2021

Il Programma di dettaglio della Festa a mare agli scogli di Sant’Anna 2021 sarà reso noto a breve. Alla festa parteciperà la Nuova Orchestra Scarlatti che accompagnerà l’evento con le sue straordinarie musiche.

Una Festa a Mare che ha radici antiche e nasce dalla abitudine dei pescatori di Ischia Ponte che, nei secoli, si recavano in processione via mare, con le imbarcazioni addobbate a festa, presso la piccola cappella votiva dedicata a Sant’Anna per chiedere protezione per le partorienti. Poi nel 1932 la tradizione fu trasformata in festa e da allora ogni 26 luglio si assiste a questa grande sfilata organizzata a Ischia Ponte con barche addobbate che vengono da ogni comune dell’isola e che negli anni è diventata una grande festa popolare.

Maggiori informazioni: Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna a Ischia.

