Il Pomigliano Jazz festival con lo spettacolare concerto sul Gran Cono del Vesuvio

Concerti esclusivi a Pomigliano e poi sul Vesuvio e nell’Anfiteatro di Avella con grandi nomi del jazz e musicisti italiani e internazionali in dialogo tra loro. Torna il Pomigliano Jazz per la sua 26^ e concerti nel grande parco pubblico della città con tanti eventi collaterali

Dal 24 al 30 luglio 2021 si terrà in Campania la XXVI edizione del Pomigliano Jazz festival con ben 15 concerti con grandi nomi del jazz, musicisti campani e artisti internazionali. Parteciperanno al Pomigliano Jazz anche Dave Douglas, Gonzalo Rubalcaba, Aymée Nuviola, Enzo Avitabile, Stefano Di Battista, Marco Zurzolo, l’Orchestra Napoletana di Jazz, Maria Pia De Vito, Luca Aquino, Daniele Sepe, Francesco Nastro e tanti altri grandi del Jazz.

Non mancherà anche la prima uscita dell’Orchestra del Ritmo e dell’Improvvisazione, che nasce dal progetto Young Jazz Lab che coinvolge oltre 100 ragazzi delle scuole della Campania.

Il concerto sul Gran Cono del Vesuvio del Pomigliano Jazz Festival

Anche quest’anno non mancherà, per l’inaugurazione del Pomigliano Jazz, sabato 24 luglio 2021 alle 18, il suggestivo concerto sul gran cono del Vesuvio.

Appuntamento tra i più attesi dell’estate musicale in Campania ci presenta l’inedito live tra il trombettista e compositore statunitense Dave Douglas e il sassofonista partenopeo Marco Zurzolo. Con loro sul palco a quota 1200 metri, sull’orlo del cratere, due contrabbassisti, Aldo Vigorito e Federica Michisanti. Un inedito quartetto con un programma musicale particolare e incursioni nella tradizione ebraica e napoletana.

Enzo Avitabile all’Anfiteatro di Avella

Domenica 25 luglio,all’anfiteatro romano di Avella Enzo Avitabile e l’Orchestra Napoletana di Jazz, diretta da Mario Raja con “Sconfinamento Sound” che ripropone la carriera del sassofonista partenopeo con una particolare scaletta con brani dello stesso Avitabile.

E poi omaggi a James Brown e Pino Daniele, a Duke Ellington e ai grandi del jazz, a Sergio Bruni e a Luigi Lai. In apertura, il piano solo del compositore stabiese Francesco Nastro, da Scarlatti a Calise.

Le altre grandi serate del Pomigliano Jazz

Dal 27 al 30 luglio, il festival tornerà al Parco Pubblico di Pomigliano d’Arco con 4 grandi serate tra concerti e set esclusivi.

Si apre ogni sera dalle 20.30, con il set electro-jazz del duo composto dal pianista Franco Piccinno e dal producer Marco De Falco. Poi per 4 sere con due grandi concerti per sera con i protagonisti del jazz come Luca Aquino, cui segue Marco Zurzolo e Banda MVM con Dave Douglas, poi Gonzalo Rubalcaba, con Maria Pia De Vito, Aymée Nuviola, Daniele Sepe, Aldo Vigorito, Claudio Romano e Giovanni Imparato e poi tanti altri grandi musicisti come il trio Kronos, Stefano Di Battista, Andrea Rea e tanti altri fino alla giornata conclusiva di questa edizione con il debutto dell’Orchestra del Ritmo e dell’Improvvisazione.

Pomigliano Jazz 2021 – Programma completo

Cratere del Vesuvio – sabato 24 luglio – DAVE DOUGLAS – MARCO ZURZOLO, Aldo VIGORITO e Federica MICHISANTI

– DAVE DOUGLAS – MARCO ZURZOLO, Aldo VIGORITO e Federica MICHISANTI Avella – Anfiteatro Romano domenica 25 luglio – inizio ore 20.30 – Piano Solo Francesco Nastro e “Sconfinamento Sound” Enzo Avitabile – Onj Orchestra Napoletana di Jazz

inizio ore 20.30 Piano Solo Francesco Nastro e “Sconfinamento Sound” Enzo Avitabile – Onj Orchestra Napoletana di Jazz Pomigliano d’Arco – Parco Pubblico Invaso – martedì 27 luglio – inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e Luca AQUINO Icaro Solo e MARCO ZURZOLO Banda MVM e DAVE DOUGLAS

– inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e Luca AQUINO Icaro Solo e MARCO ZURZOLO Banda MVM e DAVE DOUGLAS Pomigliano d’Arco – Parco Pubblico Invaso – mercoledì 28 luglio – inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e Tony Miele “Needed Noises Trio” e “Mascalzone Latino” GONZALO RUBALCABA con MARIA PIA DE VITO, AYMÉE NUVIOLA, DANIELE SEPE, ALDO VIGORITO, GIOVANNI IMPARATO, CLAUDIO ROMANO.

– inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e Tony Miele “Needed Noises Trio” e “Mascalzone Latino” GONZALO RUBALCABA con MARIA PIA DE VITO, AYMÉE NUVIOLA, DANIELE SEPE, ALDO VIGORITO, GIOVANNI IMPARATO, CLAUDIO ROMANO. Pomigliano d’Arco – Parco Pubblico Invaso giovedì 29 luglio – inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e Flavio Dapiran Quartet e “Viento y Tiempo duo” GONZALO RUBALCABA – AYMÉE NUVIOLA

– inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e Flavio Dapiran Quartet e “Viento y Tiempo duo” GONZALO RUBALCABA – AYMÉE NUVIOLA Pomigliano d’Arco – Parco Pubblico Invaso – venerdì 30 luglio – inizio ore 20.30 – Franco Piccinno – Marco De Falco Electronic Duo e KÓSMOS Trio Averno Falcone – Capalbo – D’Alessandro e Morricone Stories STEFANO DI BATTISTA Quartet

I Biglietti per assistere ai concerti della XXVI edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania si possono acquistare al costo di 10 euro comprensivi di prevendita sul circuito Azzurroservice.

Solo lo speciale concerto sul Vesuvio ha, invece, un costo di 20 euro comprensivo di prevendita. Per info prevendita: tel. 081 5934001 Azzurroservice.

