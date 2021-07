Peperoncino in Festa 2021: grande festa del Peperoncino a Pozzuoli

Tanti stand con migliaia di piante in vaso, prodotti tipici del Sud Italia e degustazioni di prodotti in vendita tra specialissime salse, cioccolato, spezie di tutto il mondo e naturalmente tantissimo peperoncino.

Da giovedì 15 a domenica 18 luglio 2021 nella centrale Piazza a Mare di Pozzuoli si terrà “Peperoncino in Festa 2021” una kermesse gastronomico-culturale che ci farà conoscere di tutto e di più su questa straordinaria pianta. Le curiosità, i sapori, le virtù e tanto altro sulla spezia più diffusa al mondo assieme a proposte di cucina piccante, per un grande Tour che gira per le città più importanti d’Italia e che è organizzato in collaborazione con l’Accademia del Peperoncino.

Quattro giorni “piccanti” a Pozzuoli

Peperoncino in Festa arriva a Pozzuoli per un appuntamento da non perdere organizzato dall’Associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore”, con la presenza dell’Accademia Italiana del Peperoncino, la collaborazione dell’Associazione Commercianti centro storico e il patrocinio del Comune di Pozzuoli.

Tanti stand con migliaia di piante in vaso, prodotti tipici del Sud Italia e alcune degustazioni di prodotti in vendita tra specialissime salse, cioccolato e spezie di tutto il mondo naturalmente tantissimo peperoncino. Un evento in tutta sicurezza che oltre ad essere un’occasione d’incontro e di svago ci proporrà anche la storia, i gusti e le mille varietà del principe della tavola oltre a eventi di cucina piccante.

Mostra del Peperoncino e gara tra i mangiatori di peperoncino

Non mancherà infatti una Mostra del Peperoncino in cui ci saranno oltre 100 tipi di frutti freschi e piante provenienti da tutto il mondo e dal sud Italia e si potranno anche assaggiare varie ricette piccanti.

Non mancherà la presenza di “Re Peperoncino” interpretato dall’attore Gianni Pellegrino che girerà tra gli stand per allietare il pubblico tra battute e selfie, ed anche una particolare gara tra i mangiatori di peperoncino.Nei quattro giorni della festa anche l’esibizione delle piccanti ballerine Maria Mautone e Pamela Marcone, che si esibiranno in danze piccanti come la ” Tammurriata ” e le “Tarantelle del Sud Italia” per rallegrare lo spirito dei partecipanti.

Peperoncino in Festa a Pozzuoli: prezzi, orari e date

Quando: 15 al 18 Luglio 2021

15 al 18 Luglio 2021 Dove: in Piazza a Mare a Pozzuoli (NA)

in Piazza a Mare a Pozzuoli (NA) Prezzo biglietto: ingresso libero agli stand

ingresso libero agli stand Contatti e informazioni: Evento Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata