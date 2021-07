L’arte del sacro e del profano: due giorni di eventi gratuiti a Casertavecchia

Due interessanti eventi gratuiti di sera nel borgo Medioevale di Casertavecchia

Nello splendido borgo medievale di Casertavecchia si terrà, di sera, nel weekend del 3 e 4 luglio 2021 la nona edizione della rassegna «L’arte del sacro e del profano. Da Dante a Luci di Candela». Una bella kermesse artistico culturale che si svolge da anni nel borgo medievale di Casertavecchia affidata alla direzione artistica di Gianni Genovese.

Per due sere due interessanti eventi gratuiti che animeranno il borgo Medioevale di Casertavecchia a cominciare dalla sera di sabato 3 luglio, quando alle 20 si svolgerà un bel corteo storico medievale in costume d’epoca che attraverserà le vie del borgo per terminare nel giardino della storica Cattedrale con alcune interpretazioni della Divina Commedia di Dante.

Poi domenica 4 luglio al calar del buio, alle 21, ci sarà un bel concerto all’aperto nel giardino della Cattedrale “a Luci di Candela”. Due eventi interessanti che saranno proposti gratuitamente per la nona edizione della rassegna «L’arte del sacro e del profano. Da Dante a Luci di Candela».

L’arte del sacro e del profano. Da Dante a Luci di Candela

Sabato 3 luglio alle 20 – Corteo storico medievale a cura dell’associazione culturale Passi e Note. Il corteo si concluderà nel giardino della Cattedrale con alcune interpretazioni della Divina Commedia di Dante a cura di Gigi Laperuta e con l’estemporanea sull’inferno a cura della pittrice Daniela D’Oria,

– a cura dell’associazione culturale Passi e Note. Il corteo si concluderà nel giardino della Cattedrale con alcune interpretazioni della Divina Commedia di Dante a cura di Gigi Laperuta e con l’estemporanea sull’inferno a cura della pittrice Daniela D’Oria, Domenica 4 luglio alle 21 – Concerto a Luci di Candela all’interno del giardino della Cattedrale di Casertavecchia, un viaggio sensoriale a contatto con l’anima. Al piano il maestro Alessandro Crescenzo con la voce di Roberta Andreozzi. Un’atmosfera incantata e raffinata delle luci di candela.

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Per il concerto è preferibile la prenotazione per i 100 posti a sedere. artedelsacroedelprofano@gmail.com

Maggiori informazioni – L’arte del sacro e del profano

Foto Pagina Facebook L’arte del Sacro e del profano e Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata