Le Conversazioni: Festival della Cultura tra Capri, Anacapri e New York

Ritorna a Capri il festival gratuito Le Conversazioni che presenta nei luoghi più belli dell’isola incontri con personaggi internazionali della cultura e dell’arte seguendo un filo conduttore che quest’anno sarà il Desiderio/Desire

Si sta svolgendo a Capri la 16ª edizione de Le Conversazioni il festival diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini che presenta, nei luoghi più belli dell’isola azzurra incontri con scrittori, giornalisti, artisti e registi di fama internazionale. Il tema, per quest’anno di ripresa e riapertura, sarà Desiderio/Desire e sarà come di solito il filo conduttore degli incontri: brama e irrazionalità, attrazione sessuale, conquista di potere e soldi, o, piuttosto, illusione dell’appagamento? Ma anche, in senso positivo, slancio vitale, desiderio di conoscenza e aspirazione all’universale.

Antonio Monda ne condividerà i diversi aspetti con gli ospiti nei tradizionali incontri a piazzetta Tragara e ad Anacapri con i nuovi appuntamenti a Villa San Michele. La chiusura del Festival sarà come di consueto a dicembre a New York.

I Luoghi e i partecipanti al festival “Le Conversazioni”

Il festival 2021 propone due weekend a Piazzetta Tragara alle ore 19.00 nei giorni 25, 26 e 27 giugno e 2, 3 e 4 luglio e poi due date il 29 e 30 giugno, sempre alle ore 19.00 nell’affascinante Villa San Michele ad Anacapri.

Agli incontri parteciperanno a Capri a Punta Tragara Maaza Mengiste (25 giugno), Giuliano Sangiorgi (26 giugno), Francesco Vezzoli (27 giugno), Colm Tóibín (2 luglio), Olivier Guez (3 luglio), e Brian Selznick (4 luglio).Ad Anacapri, a Villa San Michele ci saranno poi Roberta Lena (29 giugno) e Paolo Giordano (30 giugno).

Il festival si aprirà il 25 giugno con la scrittrice etiope naturalizzata statunitense Maaza Mengiste autrice del libro Il re ombra, che evoca la tragedia dell’invasione fascista e la resistenza eroica del popolo Etiope, Anche per la 16ª edizione, in occasione degli appuntamenti di Capri, sarà pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia che raccoglie i testi inediti dei protagonisti sul tema Desiderio/Desire, che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e si svolgeranno nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria per tutelare la sicurezza del pubblico.

Le Conversazioni 2021 | il programma

CAPRI piazzetta Tragara – ore 19.00

ven 25/6 Maaza Mangiste

sab 26/6 Giuliano Sangiorgi

dom 27/6 Francesco Vezzoli

ANACAPRI – Villa San Michele – ore 19.00

mar 29/6 Roberta Lena

mer 30/6 Paolo Giordano

CAPRI – piazzetta Tragara – ore 19.00

ven 2/7 Colm Tóibín

sab 3/7 Olivier Guez

dom 4/7 Brian Selznick

NEW YORK – New-York Historical Society

gio 2/12 A.O. Scott

