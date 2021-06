Concerti di musica Napoletana del ‘700 nelle chiese storiche di Napoli a 1 euro

Straordinari concerti di musica barocca al costo simbolico di 1 euro che si terranno in bellissime chiese del centro storico di Napoli con artisti conosciuti e giovani interpreti in un repertorio antico e moderno

Fino all’11 luglio 2021 si terrà a Napoli la XX edizione della rassegna Convivio Armonico, dedicata alla musica Napoletana del ‘700 a cura dell’Associazione AREA ARTE. Sei concerti di musica barocca e strumenti a pizzico, al costo simbolico di 1 euro, che si terranno in straordinari luoghi sacri e non solo di Napoli. Gli appuntamenti saranno infatti in chiese del centro storico di Napoli, con i cicli Suoni in Basilica e Suoni nei Luoghi Sacri (Basilica di S. Francesco di Paola, Chiesa di S.Orsola a Chiaia) e in spazi di cultura atipici con il ciclo Musica nel Corpo di Napoli (presso A’mbasciata) con artisti conosciuti e giovani interpreti in un repertorio antico e moderno.

Una prima serie che prevede sei appuntamenti divisi in cinque cicli di progetti: Pizzicar Galante, Percorsi Barocchi, I Giovani e la Musica, Vocalita’ Barocca Tra Sacro e Profano, Napoli Barocca – Maestri del ‘700 Napoletano.

Convivio Armonico – Programma

19 giugno (ore 19.15) alla galleria d’arte A’MBASCIATA presso Palazzo Venezia in via Benedetto Croce (Napoli), Verde Barocco con Francesca Benetti alla Tiorba e Voce – primo concerto tutto al femminile dedicato agli strumenti a ”Pizzico” e rientra in uno dei cicli della rassegna, Pizzicar Galante.

26 giugno nella Sacrestia Papale della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito. ciclo "I Giovani e la Musica", la chitarrista Eleonora Perretta con musiche da D.Scarlatti a L. Brouwer.

3 luglio (ore 19.15) nella Sacrestia Papale della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Pizzicar Galante – D'ogni Grazia e d'ogni Amore… con musiche di Castaldi, F. Caccini, G.G. Kapsberger, P.A. Giramo – soprano Ester Facchini e la tiorbista Paola Ventrella.

4 luglio (ore 19.15) nella Chiesa di S. Orsola a Chiaia in Via Chiaia Napoli – "Percorsi Barocchi" – trio formato da Egidio Mastrominico e Vincenzo Corrado violino barocco e Rosa Montano organo.- "A Due Canti- Sonate in Trio da Napoli a Venezia" musiche da Corelli a Marchitelli da Vivaldi e Albinoni a Barbella.

10 luglio (ore 19.15) nella Sacrestia Papale della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola con l' Ensemble Le Armoniche Stravaganze formato da Lucia Conte soprano e Francesco Scarcella clavicembalo per il progetto "Vocalita' Barocca Tra Sacro E Profano". AH MIO COR con musiche da Monteverdi, ad Haendel e Vivaldi

11 luglio (ore 19.15) nella Sacrestia Papale della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Ensemble Le Musiche da Camera con i solisti Francesco DIVITO, Rosa Montano e Renata Cataldi – "Napoli Barocca – Maestri Del '700 Napoletano" – "In Amor…Furie E Tempeste" – dedicato al virtuosistico vocale degli evirati cantori da Farinelli a Gizziello.

La rassegna Convivio Armonico è a cura di AREA ARTE Associazione culturale Mediterranea con la direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano. Convivio Armonico sarà anche in Tour: a partire da Agosto si terranno concerti in collaborazione con Associazioni e Enti tra Puglia, Calabria, Abruzzo e Marche. Il ciclo di concerti è dedicato alla memoria della cantante e artista PINA CIPRIANI.

Convivio Armonico – accesso ai concerti

Prenotazioni e Accesso – Nel rispetto delle normative la disponibilità dei posti è limitata ed è necessaria la prenotazione inoltrando una mail ad associazioneareaarte@libero.it si riceverà una mail di conferma della prenotazione che è personale non cedibile e dovrà essere esibita all’ingresso cartacea o su smartphone. In caso di impedimento si raccomanda di disdire la prenotazione.

Costi – I concerti prevedono un contributo simbolico di accesso di 1 Euro.

I concerti prevedono un contributo simbolico di accesso di 1 Euro. Concerti in Sicurezza – L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia (distanziamento – sanificazione e mascherine). Sarà rilevata la temperatura corporea e impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C;

– L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia (distanziamento – sanificazione e mascherine). Sarà rilevata la temperatura corporea e impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C; Maggiori informazioni: Segreteria organizzativa 347 2430342 – 345 8526889 Associazione Area Arte Facebook

