Irpinia Madre Contemporanea: Festival gratuito nei luoghi più belli dell’Irpinia

Spettacoli gratuiti con Michele Placido, Giuliana de Sio e Remo Anzovino in alcuni paesini straordinari dell’Irpinia come Petruro Irpino, Calabritto e Montaguto per far conoscere al grande pubblico dei luoghi splendidi ancora non troppo valorizzati

Si terrà dal 20 al 26 giugno 2021 Irpinia Madre Contemporanea un festival gratuito per farci riscoprire la bellezza dei borghi irpini e di un territorio ricco di storia e tradizione.

Previsti spettacoli gratuiti di Michele Placido, Giuliana De Sio e Remo Anzovino per questi prossimi appuntamenti di Giugno 2021 per un festival organizzato da Antonia De Mita.

La IV edizione di Irpinia Madre Contemporanea è partita alla grande domenica 20 giugno con Michele Placido che si è esibito nel borgo di Quaglietta a Calabritto, nell’alta Valle del Sele con un bel recital dal titolo “Serata D’onore”, accompagnato alla chitarra da Gianluigi Esposito e Antonio Saturno.

I prossimi spettacoli di Giuliana De Sio e Remo Anzovino

Mercoledì 23 giugno alle ore 20 Giuliana De Sio si esibirà a Montaguto, su un’alta collina della valle del Cervaro, con un omaggio alle favole di Giambattista Basile, autore de “Lo Cunto de li Cunti” e governatore di Avellino dal 1619 al 1621. La De Sio sarà protagonista anche di un dialogo/intervista con Antonia De Mita, che introdurrà il recital e le domande del pubblico.

Da non perdere anche l’ultimo incontro di questa fase previsto per sabato 26 giugno alle 18.30 a Petruro Irpino con il concerto di Remo Anzovino, compositore e pianista che si esibirà in piano solo nel borgo medievale della cittadina irpina che sorge su uno sperone roccioso nella valle del fiume Sabato.

“Irpinia Madre Contemporanea” presenta anche quest’anno la formula gratuita e “diffusa” presentando eventi in luoghi bellissimi ma poco conosciuti di Avellino. Di corredo non mancheranno anche visite guidate, spettacoli sempre a ingresso gratuito che saranno organizzati nel rispetto delle normative vigenti.

