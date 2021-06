Festival della Letteratura di Salerno: il più grande del sud Italia con 150 eventi | Programma completo

Per l’edizione 2021 ci saranno ben 152 eventi, 160 autori presenti in nove straordinari giorni di festival con la presenza anche di Olga Tokarczuk, scrittrice Premio Nobel per la Letteratura e tanti altri autori.

Torna a Salerno il festival della letteratura dal 18 al 26 giugno 2021, il più grande evento del sud Italia che coinvolge tutta la città e presenta tanti ospiti importanti tra cui Olga Tokarczuk, scrittrice Premio Nobel per la Letteratura e Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer. Una edizione 2021 che presenta ben 152 eventi con 160 autori presenti in 9 straordinari giorni di festival

Il Salerno Letteratura Festival si tiene ogni anno, dal 2013 negli ultimi giorni di giugno ed è un grande evento che si svolge in tutta la città, “invadendola” festosamente nei suoi angoli più belli e caratteristici.

Salerno letteratura festival: eventi all’aperto su prenotazione

Il Festival si terrà dal 18 al 26 giugno 2021 e tutti gli eventi si terranno all’aperto e nel rispetto delle normative vigenti. L’accesso a tutti gli eventi è su prenotazione da effettuarsi sul sito ufficiale:

Anche quest’anno ci saranno le storiche sezioni di narrativa italiana e straniere, che saranno simbolicamente inaugurate con la presenza straordinaria del Premio Nobel per la Letteratura Olga Tokarczuk e concluse dalla partecipazione di una scrittrice Premio Pulitzer, Jhumpa Lahiri, poi la sezione Classica e tanti spettacoli dal vivo. Non mancherà anche il Premio Salerno Libro d’Europa, con le voci giovani più interessanti della letteratura europea e il Salerno Filosofia una nuova sezione del festival.

Luoghi straordinari con autori e personaggi importanti

Il Festival Salerno letteratura si svolgerà nel Centro Storico di Salerno tra luoghi straordinari come l’Arco catalano, l’Atrio del Duomo, la chiesa dell’Addolorata, il Convitto Nazionale, la Corte Guardia di Finanza in via Duomo, Largo Barbuti e il Museo Diocesano. L’info point sarà in Piazza Portanova.

Tra gli scrittori e artisti presenti ci saranno Olga Tokarczuk, Jhumpa Lahiri, e poi Alessandro Baricco, Erri De Luca, Jonathan Coe, Hanif Kureishi, Benjamin Labatut, Guillermo Arriaga, Dacia Maraini, Nicola Lagioia, Lidia Ravera, Daria Bignardi e tanti altri. Non mancheranno giornalisti-scrittori come Ezio Mauro, Francesca Mannocchi, Giovanna Pancheri esponenti della politica come Luigi Manconi e Luciano Violante e protagonisti dello spettacolo come Nada, Moni Ovadia, Lino Guanciale, Sabina Guzzanti e tanti altri in nove giorni di eventi straordinari.