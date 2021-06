Jazz in Garden a Napoli a Palazzo Venezia: aperitivo e concerto con omaggi a Pino Daniele

Un concerto da non perdere di sera tra le suggestive atmosfere dei giardini di Palazzo Venezia, nel centro storico di Napoli, con anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele

Appuntamento speciale venerdì 18 giugno 2021 alle 21:30 con Jazz in Garden un concerto da non perdere della Quartieri Jazz di Mario Romano tra le suggestive atmosfere di Palazzo Venezia a Spaccanapoli in via Benedetto Croce, 19 Napoli. La band partenopea oltre ai propri album proporrà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

Il concerto della band napoletana si terrà di sera nel giardino pensile di Palazzo Venezia, un edificio storico situato a Spaccanapoli per anni sede della Ambasciata della Repubblica di Venezia nel Regno di Napoli, ed in particolare tra le particolari atmosfere della così detta casina Pompeiana. Un giardino di grande rilievo perché, sebbene trasformato dal tempo, esprime in maniera esauriente i caratteri fondamentali dei giardini del centro antico partenopeo.

I concerti della Quartieri Jazz nei luoghi più belli di Napoli

“Arte nell’Arte” è il tema della serata della Band Napoletana che porta la sua musica nei luoghi più belli della città. Dopo il successo dell’ultimo concerto, Jazz in Vigna, tra le vigne del Montespina ad Agnano, in giro per la Quartieri Jazz continua con un connubio che riscuote sempre più consenso da critica e pubblico.

La scelta della location stavolta ricade sul giardino pensile e la casina pompeiana di Palazzo Venezia, un edificio storico situato a Spaccanapoli, che ha vissuto molte vicissitudini nel corso della sua vita. La struttura oggi è stata riportata a nuova vita grazie all’impegno di Gennaro

Buccino ed oggi è visitabile come appartamento storico oltre a offrire anche spazi per mostre di arti minori (presepi, porcellane, pitture ecc.).

La Quartieri Jazz Band di Mario Romano

Ad accompagnare la serata sarà la bella musica di Mario Romano e della Quartieri Jazz, con una sonorità ricca, calda e travolgente, che ci avvolgerà in una magica atmosfera in una delle location più suggestive del panorama partenopeo. Assieme al sound di Mario Romano e della sua chitarra manouche ci saranno anche Gianluca Capurro alla chitarra classica e Ciro Imperato al basso.

La serata speciale a Palazzo Venezia

La serata prevede uno stuzzicante aperitivo di benvenuto servito ed a seguire il concerto dei Quartieri Jazz con una quota di partecipazione di 20,00 euro a persona. Nella zona sono presenti nelle vicinanze molti parcheggi.

Concerto a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date

Quando: venerdì 18 giugno ore 21.30

venerdì 18 giugno ore 21.30 Dove: Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli

Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli Prezzo biglietto : aperitivo servito e concerto in giardino 20 euro

: aperitivo servito e concerto in giardino 20 euro Contatti e informazioni : info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it Evento facebook :

: Sito ufficiale:

Tutto l’evento rispetterà le norme vigenti con obbligo mascherina, posti limitati e distanziati

