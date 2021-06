(La) Fuori Stagione: il Mutaverso Teatro torna con spettacoli all’aperto

Otto appuntamenti per la VI edizione di Mutaverso Teatro all’aperto a Salerno tra il Quadriportico Santa Maria delle Grazie al Chiostro Ave Gratia Plena, coinvolgendo anche l’Arena del Teatro Ghirelli, la panoramica terrazza della Fondazione Ebris e il Teatro del Barbuti. A Mutaverso ci saranno alcune delle compagnie più interessanti del panorama teatrale italiano.

La VI edizione di Mutaverso Teatro a Salerno si svolgerà all’aperto fino al 4 luglio 2021 e si chiamerà (La) Fuori Stagione. Mutaverso è un progetto a cura dell’associazione Erre Teatro, ideato e diretto da Vincenzo Albano, che quest’anno si svolgerà all’aperto a Salerno tra il Quadriportico Santa Maria delle Grazie al Chiostro Ave Gratia Plena, coinvolgendo anche l’Arena del Teatro Ghirelli, la panoramica terrazza della Fondazione Ebris e il Teatro del Barbuti.

Dal 27 maggio al 4 luglio 2021 ci saranno otto appuntamenti (tutti alle ore 20.30), che ci proporranno alcune delle compagnie più interessanti del panorama teatrale italiano.

Una stagione fuori programma, inaspettata, rispetto alle precedenti edizioni che proporrà alcuni spettacoli interessanti per ripartire insieme, ma in sicurezza, in alcuni straordinari luoghi all’aperto di Salerno. Bello il 27 maggio al Quadriportico Santa Maria delle Grazie Io e Baudelaire – Who wants to live forever?, con Andrea Trapani della compagnia Biancofangoe quello del 3 giugno sempre al Quadriportico con la Piccola Compagnia Dammacco, che ha proposto L’inferno e la fanciulla, con Serena Balivo, per la regia di Mariano Dammacco.

Il 6 giugno si passa al Chiostro Ave Gratia Plena dove ci sarà il gruppo Bartolini Baronio, che presenta Un giorno bianco – Dove il noi dimora in me, nato dal progetto RedReading: in un’atmosfera informale, un libro e il suo autore, incontrano il teatro, partendo dalla narrazione orale. Il 10 giugno si ritorna al Quadriportico con Fortebraccio Teatro e Compagnia Lombardi-Tiezzi che presentano La delicatezza del poco e del niente – Roberto Latini legge Mariangela Gualtieri.

Il 13 giugno al Chiostro Ave Gratia Plena il Principio Attivo Teatro presenta La manutenzione della solitudine, reading poetico di Giuseppe Semeraro con le musiche eseguite dal vivo da Leone Marco Bartolo. Il 27 giugno l’appuntamento all’Arena del Teatro Ghirelli è con la compagnia Gli Omini, che presenta Coppa del Santo – Agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale, scritto da Giulia Zacchini e interpretato da Francesco Rotelli e Luca Zacchini.

Il 1 luglio appuntamento da non perdere sulla terrazza panoramica della Fondazione Ebris per L’arte del selfie nel medioevo – Giovanni Succi racconta il Dante che non t’aspetti. Mutaverso teatro chiude il 4 luglio al Teatro dei Barbuti con Sgombro – Varietà Tragicomico con Ivan Talarico, Daniele Parisi, Davide Grillo, il Nano Egidio (Marco Ceccotti, Francesco Picciotti, Simona Oppedisano). Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione. Biglietto unico: euro 12. Per info e contatti info@erreteatro.it oppure 329 4022021.

27 maggio – Quadriportico Santa Maria delle Grazie, Largo Giovanni Luciani 1 – Biancofango | Fattore k – I POETI MALEDETTI n.1 _ IO E BAUDELAIRE – Who wants to live forever? con Andrea Trapani | traduzione dal francese e drammaturgia Francesca Macrì, Andrea Trapani regia Francesca Macrì | luci Gianni Staropoli

3 giugno – Quadriportico Santa Maria delle Grazie, Largo Giovanni Luciani 1 – Piccola Compagnia Dammacco – L'INFERNO E LA FANCIULLA – con Serena Balivo | ideazione e drammaturgia Mariano Dammacco, Serena Balivo regia Mariano Dammacco

6 giugno – Chiostro Ave Gratia Plena, Via dei Canali – Bartolini Baronio | 369gradi – UN GIORNO BIANCO – Dove il noi dimora in me – Redreading #13 dal libro "Ho costruito una casa da giardiniere", di G. Clément con Tamara Bartolini, Michele Baronio, e la partecipazione di ospiti drammaturgia Tamara Bartolini | musica e canzoni Michele Baronio

10 giugno – Quadriportico Santa Maria delle Grazie, Largo Giovanni Luciani 1 – Fortebraccio Teatro | Compagnia Lombardi Tiezzi – LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE – Roberto Latini legge Mariangela Gualtieri – poesie di Mariangela Gualtieri | con Roberto Latini | musica e suono Gianluca Misiti luci e direzione tecnica Max Mugnai

13 giugno – Chiostro Ave Gratia Plena, Via Canali – Principio Attivo Teatro | Musicaos Ed. – LA MANUTENZIONE DELLA SOLITUDINE – reading poetico di Giuseppe Semeraro | musiche eseguite dal vivo di Leone Marco Bartolo

27 giugno – Arena Teatro Ghirelli, viale Antonio Gramsci – Gli Omini – COPPA DEL SANTO – Agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale disegni di Luca Zacchini | scritture a cura di Giulia Zacchini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini

1 luglio – Fondazione Ebris – c/o Complesso San Nicola della Palma, Via Salvatore de'Renzi 50 – L'ARTE DEL SELFIE NEL MEDIOEVO – Giovanni Succi racconta il Dante che non t'aspetti

4 luglio – Teatro dei Barbuti, Largo Santa Maria dei Barbuti – SGOMBRO – Varietà Tragicomico con Ivan Talarico, Daniele Parisi, Davide Grillo, il Nano Egidio (Marco Ceccotti, Francesco Picciotti, Simona Oppedisano)

Quando: all’aperto dal 27 maggio al 4 luglio 2021 ore 20,30

Dove: Quadriportico Santa Maria delle Grazie – Chiostro Ave Gratia Plena – Arena del Teatro Ghirelli – terrazza della Fondazione Ebris – Teatro del Barbuti – Salerno

Prezzo biglietto: euro 12

Contatti e informazioni: ingresso ore 19.45 | inizio spettacoli ore 20.15 – Obbligatoria la prenotazione. Per info e contatti info@erreteatro.it oppure 329 4022021 – Mutaverso Teatro

