Palazzo Reale Summer Fest a Napoli: spettacoli, concerti e reading serali nel giardino romantico

Alessandro Siani, Fabio Concato, Gigi&Ross, Vincenzo Salemme, Christian De Sica e tanti altri personaggi del mondo culturale, artistico e musicale italiano. E chi compra il biglietto avrà un ingresso a Palazzo Reale

Grande estate a Napoli con tanti eventi dal vivo e all’aperto che si terranno dal 17 giugno al 5 settembre 2021 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale. Eventi particolari per serate speciali in uno dei luoghi più belli di Napoli per la prima edizione del primo festival culturale realizzato all’interno di questo straordinario luogo: il Palazzo Reale di Napoli.

Palazzo Reale Summer Fest presenterà tantissimo eventi in orario serale nello straordinario Giardino Romantico e nei cortili del palazzo al chiaro di luna. Un grande festival che accompagna la rinascita della cultura in città dopo l’emergenza e che presenterà dal vivo e all’aperto tanti spettacoli, concerti musicali, live performance, stand up comedy ma anche dibattiti culturali, reading ed eventi speciali con importanti personaggi del mondo culturale, artistico e musicale italiano.

Palazzo Reale Summer Fest: quasi tre mesi di eventi in città

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle misure di prevenzione in atto e si terranno dal 17 giugno al 5 settembre 2021, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale dal giovedì alla domenica con eventi dal vivo e all’aperto.

In particolare il giovedì si terranno dibattiti e incontri e tra le prime conferme ci sarà Michele Santoro introdotto dalla “iena” Roberta Rei, Gigi&Ross con l’ultimo progetto, la scrittrice Teresa Ciabatti e lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini.

Tanti i concerti previsti con artisti nazionali e internazionali tra cui le prime conferme sono per Fabio Concato, Remo Anzovino & Paolo Di Sabatino in trio, Gaia, vincitrice di Amici, GoldStone, i Selton a cui si aggiungeranno tanti altri nomi.

Per il cinema e il teatro a Palazzo Reale Summer Fest potremo vedere grandi artisti tra i quali Alessandro Siani che presenta il nuovo show dal vivo il 27 luglio “Libertà live tour “ e poi anche Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Nunzia De Girolamo, Drusilla Foer e tanti altri artisti.

La domenica ci saranno le Stand up comedy con tanti artisti tra cui Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Stefano Rapone, Saverio Raimondi e Roberto Lipari, Aurora Leone dei The Jackal. Non mancherà poi a settembre, la “settimana rosa”, dedicata al talento femminile con Monica Guerritore, Teresa Ciabatti e tante altre artiste.

Un cartellone degli eventi in continuo aggiornamento che sarà reso noto al più presto con biglietti per ciascun evento che consentiranno anche un ingresso omaggio per visitare il Palazzo Reale. I biglietti saranno acquistabili attraverso il sito Go2 o sul sito TicketOne o sui canali social del festival

