Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli: concerti al tramonto nella splendida villa neoclassica a Napoli

20 concerti previsti tra giugno e luglio a Napoli dell’Associazione Alessandro Scarlatti a Villa Pignatelli alle ore 19 e ripetuti alle 21 in due “rassegne” dal titolo “Musica sotto le stelle” e progetto Beethoven. La grande musica all’aperto per la stagione estiva

Dall’8 giugno al 6 luglio 2021 si terranno i concerti estivi della Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli a Pignatelli con la bella rassegna dal titolo “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli”. I concerti segnano la ripresa dei concerti della “Scarlatti” con eventi dal vivo, all’aperto alla presenza del pubblico e in sicurezza.

Ed anche quest’anno i 20 concerti previsti tra giugno e luglio si terranno alle ore 19 e ripetuti alle 21 e verranno “sdoppiati” per far partecipare il pubblico in tutta sicurezza seguendo due temi previsti.

I concerti del martedì si chiameranno “Musica sotto le stelle” in cui ci saranno interpreti italiani, con una qualificata presenza di musicisti napoletani e campani.

Seguiranno poi i concerti del venerdì, con il Progetto Beethoven che offriranno un ulteriore tributo ai 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. In questi eventi si svolgerà l’esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte in 10 concerti affidata a giovani talenti campani in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Concerti in sicurezza nel Parco della Villa Pignatelli a Napoli

I concerti rispetteranno le norme vigenti sulla sicurezza, e per ogni concerto ci saranno due spettacoli a sera, alle ore 19 e alle 21, con un numero massimo di 100 spettatori.

La rassegna si aprirà martedì 8 giugno sempre con due concerti alle ore 19 e alle ore 21 con Roberto Prosseda, pianista eclettico ed innovativo, ideatore del concerto/spettacolo in cui propone una sfida all’ultimo tasto il robot TeoTronico. Nel programma presenta un inedito di Morricone ispirato a Johann Sebastian Bach.

I biglietti per Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli costeranno €10 per il biglietto intero e €5 per il Ridotto under 30. Quelli per il Progetto Beethoven saranno in vendita con un biglietto unico di €5. I concerti sono limitati a 100 spettatori e effettuati alle 19 e alle 21. E’ prevista la rilevazione della temperatura corporea e l’obbligo di indossare la mascherina.

I biglietti non saranno in vendita all’ingresso al concerto ma solo online presso AzzurroService e presso le prevendite Concerteria, Il Botteghino, MCRevolution e tutto il canale Azzurroservice e Vivaticket.

Musica Sotto le Stelle a Villa Pignatelli 2021 – 8 giugno – 6 luglio 2021

Martedì 8 giugno 2021– ore 19 e ore 21 – ROBERTO PROSSEDA, pianoforte – Johann Sebastian Bach – Invenzioni a tre voci in la minore, sol minore e re minore; Ennio Morricone – Invenzione, Canone e Ricercare; Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 67 n. 5; Ennio Morricone – Il Deserto dei Tartari; Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 53 n. 5; Ennio Morricone – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; Franz Schubert – Improvviso op 90 n. 1; Ennio Morricone – Studi n. 1 e n. 2; Franz Schubert: Improvviso op. 90 n. 2; Johannes Brahms – Ballata op. 10 n.2 ; Ennio Morricone – Il pianista sull’oceano, Rag in frantumi

– Johann Sebastian Bach – Invenzioni a tre voci in la minore, sol minore e re minore; Ennio Morricone – Invenzione, Canone e Ricercare; Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 67 n. 5; Ennio Morricone – Il Deserto dei Tartari; Felix Mendelsshon – Lied ohne Worte op. 53 n. 5; Ennio Morricone – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; Franz Schubert – Improvviso op 90 n. 1; Ennio Morricone – Studi n. 1 e n. 2; Franz Schubert: Improvviso op. 90 n. 2; Johannes Brahms – Ballata op. 10 n.2 ; Ennio Morricone – Il pianista sull’oceano, Rag in frantumi Martedì 15 giugno 2021 – ore 19 e ore 21 – QUARTETTO MITJA – FRANCESCO SOLOMBRINO, viola – Maurice Ravel – Quartetto per archi in fa maggiore; Johannes Brahms – Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore opus 111

– FRANCESCO SOLOMBRINO, viola – Maurice Ravel – Quartetto per archi in fa maggiore; Johannes Brahms – Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore opus 111 Martedì 22 giugno – ore 19 e ore 21 – LORENZO PONE, pianoforte – César Franck – Prélude, Fugue et Variation Op. 18; Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata in do maggiore KV 330; Fryderyk Chopin – Mazurka Op. 68 n. 2, Mazurka Op. 24 n. 1, Mazurka Op. 30 n. 1, Mazurka Op. 17 n. 4; Claude Debussy – dai Préludes: Bruyères, La sérénade interrompue, Feux d’artifice

César Franck – Prélude, Fugue et Variation Op. 18; Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata in do maggiore KV 330; Fryderyk Chopin – Mazurka Op. 68 n. 2, Mazurka Op. 24 n. 1, Mazurka Op. 30 n. 1, Mazurka Op. 17 n. 4; Claude Debussy – dai Préludes: Bruyères, La sérénade interrompue, Feux d’artifice Martedì 29 giugno – ore 19 e ore 21 – IVOS MARGONI, violino – ALESSANDRO STELLA, pianoforte – Mario Pilati – Tamurriata; Ludwig van Beethoven sonata n. 8 in sol maggiore; Mario Pilati – Due pezzi per violino e pianoforte; Edvard Grieg – Sonata n. 3 op. 45

Mario Pilati – Tamurriata; Ludwig van Beethoven sonata n. 8 in sol maggiore; Mario Pilati – Due pezzi per violino e pianoforte; Edvard Grieg – Sonata n. 3 op. 45 Martedì 6 luglio – ore 19 e ore 21 – MUSICA CON VISTA – QUARTETTO EOS – Wolfgang Amadeus Mozart – Quartetto in sol maggiore K 387; Franz Schubert – Quartetto in re minore D810 “La Morte e la Fanciulla”

Progetto Beethoven – 11 giugno – 9 luglio 2021

Esecuzione integrale delle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven

Venerdì 11 giugno – ore 19 – WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte Sonata op. 2 n. 1 in fa minore – YLENIA TAURISANO, pianoforte Sonata op. 2 n. 2 in la maggiore – ALESSANDRO AMENDOLA, pianoforte Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore

WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte Sonata op. 2 n. 1 in fa minore – YLENIA TAURISANO, pianoforte Sonata op. 2 n. 2 in la maggiore – ALESSANDRO AMENDOLA, pianoforte Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore Venerdì 11 giugno – ore 21 – WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte Sonata op. 10 n. 1 in do minore Sonata op. 10 n. 2 in fa maggiore – ALESSANDRO VOLPE, pianoforte Sonata op. 10 n. 3 in re maggiore

WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte Sonata op. 10 n. 1 in do minore Sonata op. 10 n. 2 in fa maggiore – ALESSANDRO VOLPE, pianoforte Sonata op. 10 n. 3 in re maggiore Venerdì 18 giugno – ore 19 – LEONARDO DI LUCCIA, pianoforte – Sonata op. 14 n. 1 in mi maggiore – Sonata op. 14 n. 2 in sol maggiore – GIOVANNA BASILE, pianoforte Sonata op. 13 in do minore Sonata op. 57 in fa minore

LEONARDO DI LUCCIA, pianoforte – Sonata op. 14 n. 1 in mi maggiore – Sonata op. 14 n. 2 in sol maggiore – GIOVANNA BASILE, pianoforte Sonata op. 13 in do minore Sonata op. 57 in fa minore Venerdì 18 giugno – ore 21 – LORENZO GINETTI, pianoforte Sonata op. 27 n. 1 in mi bemolle maggiore Sonata op. 27 n. 2 in do diesis minore – GIANLUCA BUONOCORE, pianoforte Sonata op. 22 in si bemolle maggiore

LORENZO GINETTI, pianoforte Sonata op. 27 n. 1 in mi bemolle maggiore Sonata op. 27 n. 2 in do diesis minore – GIANLUCA BUONOCORE, pianoforte Sonata op. 22 in si bemolle maggiore Venerdì 25 giugno – ore 19 – ALDO RUOCCO, pianoforte Sonata op. 90 in mi minore – TERESA FORLENZA, pianoforte Sonata op. 101 in la maggiore – MARIA GRAZIA CACCIOTTOLO, pianoforte Sonata op. 109 in mi maggiore

ALDO RUOCCO, pianoforte Sonata op. 90 in mi minore – TERESA FORLENZA, pianoforte Sonata op. 101 in la maggiore – MARIA GRAZIA CACCIOTTOLO, pianoforte Sonata op. 109 in mi maggiore Venerdì 25 giugno – ore 21 – DAVIDE CESARANO, pianoforte Sonata op. 31 n. 1 in sol maggiore Sonata op. 31 n. 2 in re minore. Sonata op. 31 n. 3 in mi bemolle maggiore

DAVIDE CESARANO, pianoforte Sonata op. 31 n. 1 in sol maggiore Sonata op. 31 n. 2 in re minore. Sonata op. 31 n. 3 in mi bemolle maggiore Venerdì 2 luglio – ore 19 – GIUSEPPE LETTIERI, pianoforte – Sonata op.26 in la bemolle maggiore – GIADA PELLEGRINO, pianoforte Sonata op. 28 in re maggiore – WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte Sonata op. 78 in fa diesis maggiore – CARMINE RICCO, pianoforte Sonata op. 79 in sol maggiore

GIUSEPPE LETTIERI, pianoforte – Sonata op.26 in la bemolle maggiore – GIADA PELLEGRINO, pianoforte Sonata op. 28 in re maggiore – WILLIAM PIO CRISTIANO, pianoforte Sonata op. 78 in fa diesis maggiore – CARMINE RICCO, pianoforte Sonata op. 79 in sol maggiore Venerdì 2 luglio ore 21 – ABHIK MATTEO ZITO, pianoforte – Sonata op.49 n. 1 in sol minore Sonata op. 49 n.2 in sol maggiore – LAURA COZZOLINO, pianoforte Sonata op. 53 in do maggiore Sonata op. 81 in mi bemolle maggiore

ABHIK MATTEO ZITO, pianoforte – Sonata op.49 n. 1 in sol minore Sonata op. 49 n.2 in sol maggiore – LAURA COZZOLINO, pianoforte Sonata op. 53 in do maggiore Sonata op. 81 in mi bemolle maggiore Venerdì 9 luglio – ore 19 – ANASTASIA FROLOVA, pianoforte Sonata op. 7 in mi bemolle maggiore Sonata op. 54 in fa maggiore Sonata op. 110 in la bemolle maggiore

ANASTASIA FROLOVA, pianoforte Sonata op. 7 in mi bemolle maggiore Sonata op. 54 in fa maggiore Sonata op. 110 in la bemolle maggiore Venerdì 9 luglio – ore 21 – ALESSANDRO AMENDOLA, pianoforte – Sonata op. 106 in si bemolle maggiore – ALESSANDRO VOLPE, pianoforte Sonata op. 111 in do minore

Maggiori informazioni Associazione Alessandro Scarlatti

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata