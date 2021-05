Due mesi di concerti dal vivo della Nuova Orchestra Scarlatti a Napoli: programma

Nuova Orchestra Scarlatti

Ripartono dal vivo a Napoli i grandi concerti della Nuova Orchestra Scarlatti, con il pubblico in presenza e un fitto cartellone di appuntamenti da non perdere con la grande musica

Si terranno finalmente dal vivo i Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti a Napoli che si svolgeranno dal 2 giugno al 28 luglio 2021 in alcune delle chiese e dei luoghi storici più belli della nostra città.

Pubblico di nuovo in presenza per apprezzare il fitto programma che ci presenta la Nuova Orchestra Scarlatti tra concerti straordinari che si svolgeranno nella preziosa cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo in Largo San Marcellino 10, o nel Cortile delle Statue dell’Università Federico II a Mezzocannone o nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli.

Appuntamenti importanti e da non perdere con i grandi musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti finalmente di nuovo dal vivo.

Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti – programma

mercoledì 2 giugno ore 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Dialoghi barocchi – Musiche di A. Corelli, A. Vivaldi, T. Vitali, J. S. Bach – violini Francesco De Angelis, Daniela Cammarano – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

sabato 5 giugno ore 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Decimino Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, J. Brahms e altri ORCHESTRA SCARLATTI YOUNG

venerdì 11 giugno ore 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Sonata Dantis – Musiche di L. Marenzio, M. Castelnuovo-Tedesco, G. Donizetti, G. Puccini, G. Verdi e al. tenore Daniele Zanfardino, baritono Raffaele Pisani, voce recitante Alfonso Liguori ENSEMBLE LIRICO ITALIANO

giovedì 17 giugno ore 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Vivaldi & Tartini – violino solista e direttore Federico Guglielmo – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

domenica 20 giugno ore 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Scarlatti per Tutti – Appuntamento con l'orchestra amatoriale Scarlatti per Tutti, una delle componenti della Comunità delle Orchestre Scarlatti

mercoledì 23 giugno ore 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Brahms/Schubert – soprano Naomi Rivieccio – clarinetto Gaetano Russo, pianoforte Laura Cozzolino – Capolavori cameristici

domenica 27 giugno ore 19.00 – CORTILE DELLE STATUE – Orchestra Scarlatti Junior – Musiche di J. Sibelius, E. Elgar, F. Mendelssohn, E. Grieg, G. Verdi e al.

sabato 10 luglio ore 19.00 – CORTILE DELLE STATUE – Mozart/Beethoven – W. A. Mozart Concerto per clarinetto e orch. K 622 – L. Van Beethoven Sinfonia n. 7 op. 92 – clarinetto Gaetano Russo NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Alfonso Todisco

sabato 17 luglio ore 20.00 – CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO – Serenate – Musiche di A. Salieri, L. van Beethoven, R. Strauss A. Dvořák – i Fiati della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

venerdì 23 luglio ore 19.00 – CORTILE DELLE STATUE – Orchestra Scarlatti Young – Musiche di F. Schubert e al. – direttore Giuseppe Galiano

mercoledì 28 luglio ore 19.00 – CORTILE DELLE STATUE – Omaggio a Dante – Musiche di Marco Frisina – ORCHESTRA SCARLATTI YOUNG

Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti: prezzi, orari e date

Quando: dal 2 giugno al 28 luglio 2021

dal 2 giugno al 28 luglio 2021 Dove: vari luoghi del centro storico di Napoli

vari luoghi del centro storico di Napoli Prezzo biglietto: da 5 a 12 euro online su Azzurro Service

Contatti e informazioni: Nuova Orchestra Scarlatti

