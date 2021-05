Ischia Film Festival: il cinema arriva nel suggestivo Castello Aragonese a Ischia Ponte

Si terrà a fine giugno l’Ischia Film Festival sempre con formula mista online e in presenza come la scorsa estate quando fu il primo evento cinematografico a ripartire in Italia dopo la chiusura

Anche quest’anno ritorna l’Ischia Film Festival sulla bellissima isola verde per la diciannovesima edizione che si terrà dal 26 giugno al 3 luglio 2021. Ed anche quest’anno si ripeterà la formula “ibrida” con proiezioni online e in presenza in sicurezza che lo fece diventare, lo scorso anno, il primo evento cinematografico dopo la chiusura in Italia.

Una formula vincente con oltre 40.000 collegamenti per vedere i grandi film presentati dal festival, e quest’anno il festival replicherà l’evento.

Quest’anno ci saranno opere in concorso che arrivano da Israele, Francia, Finlandia, Cina, Stati Uniti, Polonia, Portogallo e Italia, presentate dal vivo dai registi nella Piazza d’Armi e nella Chiesa Barocca del Castello Aragonese di Ischia.

Per la parte “in presenza” è prevista la vendita online e all’info point del festival in Piazzale Aragonese dei biglietti mentre per la parte “online” bisognerà registrarsi online sul sito ufficiale per avere accesso alla visione di tutti i film.

A breve sarà noto il programma di questo atteso festival diretto da Michelangelo Messina e che si tiene ogni anno da 19 anni tra l’ultimo sabato di Giugno ed il primo di Luglio, nei suggestivi spazi del Castello Aragonese d’Ischia.

L’Ischia Film Festival premia e vuole far conoscere al grande pubblico quelle opere cinematografiche che hanno apportato attraverso la narrazione filmica una promozione del territorio e della sua identità culturale.

L’Ischia Film Festival è sostenuto dalla Regione Campania, dalla Direzione Cinema del Mibact e da sponsor privati. Maggiori informazioni – Ischia Film Festival

