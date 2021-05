Favole al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli

Un weekend da Favola al Museo Nazionale di Pietrarsa con due giornate dedicate ai bambini e alle famiglie tra un mondo di favole e straordinari treni d’epoca. A Pietrarsa arriva il treno della fantasia

Due giorni dedicati ai bambini e alle loro famiglie nello straordinario Museo Ferroviario di Pietrarsa a Napoli dove arriva l’allegra carovana di «Ma dove vivono i cartoni?» con il suo fantastico bagaglio di idee, colori ed espressioni artistiche per llietare grandi e piccini dopo un periodo particolare.

Per due giorni, sabato 22 e domenica 23 maggio 2021, a Pietrarsa si terranno le visite-spettacolo «Un Museo da favola», una manifestazione poliedrica rivolta alle famiglie che spazia dall’escursione storico-culturale allo spettacolo fino al teatro sociale.

Un evento portato in giro dalla Compagnia “Ma dove vivono i cartoni?» in grandi spazi storici e culturali di gran pregio e presentato, stavolta, nelle Officine Borboniche di Pietrarsa, tra le storiche locomotive della prima Ferrovia d’Italia.

Un Museo da Favola, una visita spettacolo per la famiglia

In questo luogo storico e meraviglioso i personaggi delle favole accompagneranno i visitatori in un percorso ai confini della fantasia dove ci sarà posto per il divertimento ma anche per la conoscenza.

Un bell’evento per famiglie e bambini che si terrà nel pieno rispetto delle normative vigenti con il distanziamento, ingressi a gruppi contingentati e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Un Museo da Favola è una visita spettacolo per la famiglia unica nel suo genere che intreccia storia e conoscenza con immaginazione e divertimento. Attraverso la storia delle locomotive tutti i partecipanti potranno compiere un viaggio nel tempo insieme ai personaggi delle favole. “Non solo uno spettacolo e nemmeno soltanto una rappresentazione teatrale, ma un evento esperienziale che sarà come salire sulla macchina del tempo: non si vorrà più scendere per terra!”. Il Contributo di partecipazione è di 25 euro per nucleo familiare.

Museo da Favola a Pietrarsa: prezzi, orari e date

Quando: sabato 22 e domenica 23 maggio 2021

sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 Orari percorsi teatralizzati: Dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Via Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Via Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: 25 euro per nucleo familiare

25 euro per nucleo familiare Contatti e informazioni: prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 327 2540679 informazioni 081/8678369 – Un Museo da Favola

