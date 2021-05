Visita guidata straordinaria alla Chiesa della Pietà dei Turchini a Napoli

Una chiesa straordinaria che accoglie affreschi e dipinti di grandi artisti del seicento e settecento quali Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Andrea Vaccaro, Belisario Corenzio e tanti altri, legata all’omonimo e importante conservatorio dove si formarono tanti grandi musicisti come Alessandro Scarlatti, Gian Battista Pergolesi e Giovanni Paisiello

La storica Chiesa di Santa Maria della Pietà dei Turchini si potrà visitare Sabato 8 Maggio 2021 con l’Associazione culturale Megaride Art. Una chiesa straordinaria, un vero capolavoro, che raccoglie opere di inestimabile valore dei grandi esponenti del Seicento e del Settecento napoletano.

Le cappelle sono infatti decorate con affreschi o dipinti dei grandi artisti di quel periodo, un vero scrigno celato con opere di Luca Giordano, Battistello Caracciolo e Andrea Vaccaro e poi Belisario Corenzio, Andrea Molinaro, Filippo Vitale, Paolo De Matteis e altri grandi del periodo.

Una chiesa voluta nel 1573 dalla Congregazione dei Bianchi dell’Oratorio che iniziò in quel periodo ad accogliere bambini abbandonati in un Orfanotrofio a Rua Catalana.

Uno dei più famosi conservatori della città

A questi fanciulli veniva anche insegnata musica e canto e col tempo l’orfanotrofio diventò uno dei primi e più importanti conservatori della città, fulcro della grande scuola musicale napoletana e dove si formeranno, tra i tanti grandi musicisti come Alessandro Scarlatti, Gian Battista Pergolesi e Giovanni Paisiello

Sabato 8 maggio 2021 alle 10,30 con Megaride Art scopriremo la bellezza della chiesa della Pietà dei Turchini, che in origine era annessa al conservatorio e che fu così chiamata per il colore dei vestiti indossati dai ragazzi dell’Orfanotrofio. Uno straordinario luogo che è uno dei più importanti per la pittura napoletana del Seicento e dove ancor oggi si svolgono interessanti concerti di musica classica

Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria della Pietà dei Turchini: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 8 maggio 2021 alle 10,30

: Sabato 8 maggio 2021 alle 10,30 Dove: via Medina 19 Napoli

via Medina 19 Napoli Contributo richiesto : 12 euro, 10 euro soci

: 12 euro, 10 euro soci Contatti e informazioni : La visita guidata si svolgerà con un numero limitato di partecipanti con prenotazione +39 348 114 9647 – +39 081 194 65025 – info@megarideart.com

: La visita guidata si svolgerà con un numero limitato di partecipanti con prenotazione +39 348 114 9647 – +39 081 194 65025 – info@megarideart.com Indicazioni di sicurezza : Da richiedere all’organizzatore ma è obbligatorio l’uso della mascherina, il distanziamento tra ogni partecipante e il rispetto delle normative vigenti

: Da richiedere all’organizzatore ma è obbligatorio l’uso della mascherina, il distanziamento tra ogni partecipante e il rispetto delle normative vigenti Evento organizzato da Associazione Culturale Megaride Art – Tutte le info qui

Foto facebook Megaride Art

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata