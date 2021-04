Primo Maggio con Sonorika ElettroFestival e 30 dj per 10 ore di musica live

Da Napoli a Miami, da Dublino a Milano e Roma e in tanti altri luoghi una grande festa del 1 maggio con 30 dj per 10 ore di musica live su tre palchi virtuali. La musica non si ferma

Grande festa virtuale il primo maggio anche da Napoli con Sonorika ElettroFestival. Ben trenta dj e producer proporranno la loro musica sabato 1 maggio 2021 alternandosi nei tre palchi sul sito ufficiale dell’evento SonoriKa.

La grande festa virtuale del 1 maggio si terrà quest’anno dalle ore 12 alle 22 con ben dieci ore di musica, in cui ognuno dei 30 artisti avrà uno spazio di 60 minuti e si esibirà da casa, dagli studi o dai terrazzi, da Napoli a Miami, da Dublino a Milano e Roma. Tanti collegamenti tra cui anche quelli con Perugia, Agrigento, Caserta, Bari, Bologna, Avellino e Salerno.

Una festa virtuale interagendo con gli artisti

Chi si collegherà potrà accedere ai palchi virtuali per assistere alle performance, ma potrà anche interagire con gli artisti tramite chat e pubblicazione di commenti, creando un collegamento diretto tra partecipanti e i dj.

Una straordinaria line up che proporrà dj e producer di fama assieme a performer emergenti con l’obiettivo di dare nuove possibilità ed opportunità ai giovani. Sonorika vuole infatti essere un connettore di eventi musicali per dare anche spazio ai nuovi talenti e promuovere i territori.

Sonorika ElettroFestival è in collaborazione con Musify, main partner del festival, piattaforma di quiz musicali che connette artisti e top fan per far vivere loro esperienze uniche attraverso la creazione di club esclusivi.

Sonorika ElettroFestival: gli artisti che partecipano

Un grande evento per dimostrare che la musica non si ferma e che, facendo squadra si possono ottenere risultati di grande prestigio. La direzione artistica di Sonorika ElettroFestival è del dj e producer Marco Corvino.

A Sonorika ElettroFestival parteciperanno i seguenti artisti: Audioal, Andy Bros, Artizhan, Carmine Cioppa aka Spleeover, Clàudio Huston, Dj Deaf, Dj Pierr, Dj Simi, Dj Hantx, Dr Flamer, Enzo Capocelli aka KAP, Francesco Palmieri aka PIEFFE, Gigi Soriani, Kenny Carpenter, Lino Di Meglio, LØUIS L.P., Loris Altafini, Luca Iadanza, Miro Schneider, Marco Corvino, Max Marinacci, Piergiorgio D’Arpino, Peppe Citarella, Paul Adam, Raffaele Ferradino B2B Gerry Circle, Roberto Glove Palazzo, Roel, Vincenzo Cipolletta, Willy Ragosta.

L’evento sarà trasmesso in diretta anche sui canali YouTube, Facebook, Twitch, MixCloud di Sonorika.

Maggiori informazioni – Sonorika ElettroFestival

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata