Sulla RAI in prima assoluta un’opera di Roberto De Simone: Trianon Opera

Andrà in onda su RAI 5 venerdì 30 aprile 2021 grazie a Rai Cultura l’opera di Roberto De Simone, dal titolo Trianon Opera: tra pupi, sceneggiata e belcanto, di De Simone e Davide Iodice. Un’opera straordinaria, una rilettura su musiche del 700 napoletano della Cantata dei pastori che presenta tutta l’esperienza e la bellezza delle opere di Roberto De Simone, e che è stata definita dai critici un opera-manifesto, che raccoglie i settanta anni di ricerca musicale e fonetica del grande Roberto De Simone.

Una straordinaria opera musicale da Pergolesi a Bellini, con intermezzi scenici da “Il vero Lume tra l’Ombre” di Andrea Perrucci (1698) che è stata definita dalla stesso De Simone,

“un’esplorazione storica e antropologica sulla religiosità napoletana, sia a livello colto gesuitico, sia a livello popolare“, attorno a un “documento scritto che fa da cardine esplorativo: l’opera Il vero lume tra le ombre, più nota come La Cantata dei pastori, del drammaturgo Andrea Perrucci, stampata nel 1698 e rappresentata in prima esecuzione in quello stesso anno“.