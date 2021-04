Pasquetta: Su Rai2 il Concerto di Pasqua con Bennato, Barra, Sal da Vinci, Grangnaniello e tanti altri

Un bellissimo concerto di Pasqua trasmesso dalla RAI che rende omaggio alla Campania presentando tanti nostri grandi artisti come Peppe Barra, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Sal Da Vinci ed anche Maurizio De Giovanni assieme alle tante bellezze del capoluogo sannita

Uno straordinario concerto di Pasqua sarà trasmesso su RAI 2 lunedì 5 aprile 2021, il Lunedì in Albis, un evento da non perdere che è stato registrato in diretta in Campania a Benevento nell’Auditorium di S.Agostino, nel cuore del centro storico sannita.

Sul palco ci saranno tantissimi grandi artisti campani e non come Peppe Barra, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Sal Da Vinci ma anche Katia Ricciarelli, Maurizio De Giovanni, Extraliscio, Francesca Maresca, Rosaria De Cicco, In June e tanti altri ospiti importanti.

Un grande evento televisivo con suoni e voci del Mediterraneo che andrà in onda sui RAI 2 lunedì in Albis 5 aprile 2021 alle ore 9.00 e sarà presentato da Elena Ballerini.

Un grande concerto con le bellezze del capoluogo sannita

Durante il concerto, che è stato organizzato dal Comune di Benevento, si potranno anche ammirare le tante immagini delle bellezze, dei monumenti e del patrimonio culturale della città.

A dirigere l’Orchestra da camera di Benevento sarà il maestro Leonardo Quadrini e, tra i vari ospiti, ci sarà anche Eugenio Bennato.

Bennato sarà accompagnato da Ezio Lambiase alla chitarra e Sonia Totaro alla voce, Emidio Petringa al tamburello e dall’Orchestra da Camera di Benevento.

