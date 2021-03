Dantedì: online le anticipazioni della mostra “Divina Archeologia” al MANN di Napoli

In occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri il Mann di Napoli presenta l’anteprima digitale della mostra “Divina Archeologia” mostrando un suggestivo dialogo tra i versi del poeta ed i reperti conservati al MANN.

Partirà giovedì 25 marzo 2021 alle 8.30 l’anteprima digitale della mostra “Divina Archeologia”, che aprirà al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il prossimo 14 settembre e resterà in esposizione sino a marzo 2022.

E, in occasione del Dantedì di giovedì 25 marzo, per le celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, il MANN di Napoli presenterà in anteprima digitale, su canali Facebook ed Instagram, alcune opere dell’esposizione dedicata a “Mitologia e storia della Divina Commedia nelle Collezioni del MANN”.

Online un suggestivo dialogo tra i versi del poeta ed i reperti del MANN.

Vedremo così la statua marmorea di Diomede, proveniente da Cuma, eroe greco che fu fido compagno di Ulisse nel furto del Palladio: per questa impresa Dante lo collocò con Ulisse nell’ottava bolgia del cerchio dei fraudolenti (Inferno, XXVI).

E non mancherà anche Ulisse nell’anteprima del MANN: al più celebre viaggiatore di tutti i tempi sarà dedicato il post con l’affresco che rappresenta una scena della guerra di Troia ritrovato a Pompei: quello dei Troiani che portano all’interno delle mura il cavallo di legno. E Dante punì idealmente Ulisse per questo inganno nella prima cantica della Commedia.

Ci sarà anche Achille, inserito tra i Lussuriosi dell’Inferno, tra i protagonisti del Dantedì virtuale del MANN. Saranno infatti postati online due affreschi, “Achille a Sciro” (dalla Casa dei Dioscuri di Pompei), che ritrae il momento in cui Ulisse e Diomede smascherano l’eroe e poi l’affresco di Achille ed il centauro Chirone, citato nel XII canto dell’Inferno e proveniente da Ercolano.

Una interessante anteprima anteprima digitale per vedere alcuni dei protagonisti della mostra “Divina Archeologia” che consentirà uno straordinario viaggio tra mitologia, archeologia e letteratura, in un suggestivo dialogo tra i versi del poeta ed i reperti del MANN.

Maggiori informazioni – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata