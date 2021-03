La colomba, la pastiera e i dolci di Antonino Cannavacciuolo a casa nostra per Pasqua

Sullo Shop Online di Antonino Cannavacciuolo disponibili per Pasqua la colomba, la pastiera e la torta caprese classica e al limone e tanto altro, dolci creati con la tecnica della vasocottura che permette di mantenere umidità ed aromi all’interno del vaso e di avere un prodotto fresco fino al momento dell’apertura.

Antonino Cannavacciuolo, il grande chef di Vico Equense, è oramai uno dei grandi cuochi italiani ed anche un noto personaggio televisivo. Figlio di uno chef di Vico, ha lavorato, dopo le prime esperienze nella penisola sorrentina, in ristoranti francesi, al Grand Hotel Quisisana di Capri quando la cucina era sotto la consulenza di Gualtiero Marchesi, e in altri luoghi famosi. Poi ha aperto un suo primo ristorante, il Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta a cui ne sono seguiti altri.

Più volte stella Michelin Cannavacciuolo, anche grazie alla sua simpatia, è oramai anche un famoso personaggio televisivo che ha condotto vari programmi fino a diventare uno dei giudici del famoso MasterChef assieme a Bruno Barbieri e Joe Bastianich.

Le bontà di Antonino Cannavacciuolo nel suo shop online

Per questa Pasqua 2021, ma non solo per questa occasione, sullo shop online del suo sito sono disponibili tante bontà preparate nel suo laboratorio artigianale. In particolare, per Pasqua troveremo tante cose tra cui colombe e poi pastiere e torte, come la caprese classica e caprese al limone, create con la tecnica della vasocottura. Questo procedimento permette di mantenere umidità ed aromi all’interno del vaso e di avere un prodotto fresco fino al momento dell’apertura.

In questo periodo sono disponibili le colombe da 750 gr. al gusto classico, al limoncello e al cioccolato e arancia e poi una straordinaria pastiera, dolce tipico napoletano, proposta dallo Chef Cannavacciuolo fresca come appena sfornata, che grazie alla tecnica della vasocottura si conserva fino a 4 mesi.

La Pastiera di Antonino Cannavacciuolo pesa circa 300 gr. ed è uno straordinario dolce tipico della pasticceria napoletana del periodo pasquale.

Disponibili anche dolci come Caprese e Babà

Disponibili anche degli ottimi Babà, sempre realizzati con la tecnica della vasocottura, e proposti in tre versioni, il Babà Classico, al Limoncello o al Mojito.

Poi non mancano le torte, sempre con la tecnica della vasocottura, che vengono proposte in versione Caprese Classica e Caprese al Limone.

Nello shop poi tanto altri e, per gli amanti dei gadget, non mancheranno il Grembiule, Tony Bear, l’orsetto del cuore e le gift card per le Esperienze firmate Cannavacciuolo da spendere nei famosi ristoranti del Gruppo Cannavacciuolo che sono il Relais Villa Crespi, i Bistrot di Torino e Novara Laqua Charme & Boutique a Meta di Sorrento.

I prezzi per le colombe vanno da 29 a 32 euro, per la pastiera 14 euro, per la caprese dai 13 ai 14 euro e per i babà dai 15 ai 20 euro.

Foto Facebook Chef Antonino Cannavacciuolo

