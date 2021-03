Al Teatro di San Carlo arriva in streaming “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini

Continua la stagione del Teatro San Carlo in streaming con tanti interessanti concerti e spettacoli con un cartellone concepito per il web: da venerdì arriva Il Turco in Italia di Gioachino Rossini in forma di concerto

Prosegue sul web e in streaming la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli proponendoci sempre concerti e spettacoli straordinari fino alla prossima estate. Le opere e i concerti che vengono presentati sono registrati dal vivo presso lo splendido teatro napoletano e poi riproposti in rete a prezzi popolari. Anche per il mese di Marzo 2021 ci saranno tre spettacoli con biglietti simbolici a 3 euro per il singolo spettacolo o a 5 euro per tutti e tre, sempre disponibili sulla piattaforma Mymovies e sulla pagina Facebook del San Carlo.

Il prossimo spettacolo è Il Turco in Italia di Gioachino Rossini in forma di concerto

Da venerdì 19 marzo 2021, dalle ore 20, sarà disponibile, in forma di concerto, il Turco in Italia di Gioachino Rossini e a dirigere Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo ci sarà il direttore toscano Carlo Montanaro. Sul palco Marko Mimica nelle vesti di Selim mentre il soprano francese Julie Fuchs, al suo debutto al San Carlo, interpreterà Donna Forilla.

Il Turco in Italia, è un’opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Felice Romani che fu rappresentata per la prima volta nel 1814 alla Scala di Milano. Nel 1815 Rossini fu nominato direttore del Teatro di San Carlo e rimase in città per sette anni, rappresentando, nel 1820, “il Turco in Italia” anche nel Massimo napoletano. L’opera torna a Napoli dopo l’ultima rappresentazione del 2004.

Come vedere gli spettacoli e acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Gli spettacoli di marzo 2021 saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

(E – ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

