EbbaneSis in concerto live dal Teatro Sancarluccio di Napoli

Concerto in live streaming dal Sancarluccio di Napoli per le EbbaneSis, il duo delle napoletane Viviana Cangiano e Serena Pisa, ora famoso in tutto il mondo per le rivisitazioni di classici della canzone napoletana

Si terrà sabato 20 marzo 2021 alle 21.00 Transleit il concerto in live streaming delle Ebbanesis in diretta dal Teatro Sancarluccio. Il duo di ragazze napoletane, nato sul web e ora famoso in tutto il mondo per le rivisitazioni di classici della canzone napoletana ma anche di celebri pezzi rock cantati in dialetto, si esibirà dal Sancarluccio di Napoli in un concerto live che si potrà vedere prenotandosi e pagando 5 euro.

Due voci e una chitarra: le Ebbanesis

Viviana Cangiano e Serena Pisa sono due brave artiste napoletane, due voci e una chitarra che si esibiranno dal vivo offrendoci, con Transleit, un sunto della loro bravura che comprende oltre ai loro cavalli di battaglia brani tratti dal repertorio internazionale tradotti in napoletano.

Originalità degli arrangiamenti e contaminazioni linguistiche hanno portato al successo queste due brave artiste napoletane, prima sul web, con milioni di visualizzazioni e poi dal vivo in Italia e all’estero in Francia, Germania, Russia e negli Emirati Arabi. In questa occasione, a Riyad, sono state per la prima volta due donne europee salite su un palco per una performance pubblica.

Il concerto dal vivo del 20 marzo 2021 da Napoli

Sabato 20 marzo 2021, alle 21.00, il concerto in live streaming delle Ebbanesis dal Teatro Sancarluccio di Napoli si potrà seguire sulla piattaforma del Teatro in Rete acquistando in precedenza i biglietti e accedendo alla piattaforma con il codice che si riceverà.

