Il Giro d’Italia 2021 torna in Campania con la 104ª edizione

Sarà in Campania la tappa più al sud della 104ª edizione del Giro d’Italia, una delle corse ciclistiche più famose al mondo. Arriverà nel beneventano passando per la terra del vino in tanti nostri straordinari paesi.

Il Giro d’Italia 2021 partirà da Torino l’8 maggio e terminerà a Milano il 30 maggio 2021 passando per la Campania, che sarà la tappa più a sud del giro, il 15 maggio per l’ottava tappa la Foggia–Guardia Sanframondi. Poi, il giorno dopo, la grande carovana del Giro d’Italia inizierà la risalita per arrivare sulle montagne abruzzesi.

Il Giro partirà da Torino e inizierà a scendere l’Italia in varie tappe lungo il versante adriatico arrivando a quella che toccherà la Campania che partirà da Foggia e arriverà a Guardia Sanframondi nel Beneventano passando nelle magnifiche terre del buon vino.

Il punto di arrivo, dopo ben 173 km ricchi di saliscendi, sarà Guardia Sanframondi e il giorno dopo la carovana in rosa inizierà la risalita per tornare verso Milano il 15 maggio dopo ben 3450 chilometri di gara.

La tappa in Campania nelle terre del buon vino

La tappa in Campania sarà di media montagna che affronterà continui saliscendi dalla partenza fino a Campobasso. Una tappa che porterà i corridori sui monti del Matese che avrà anche il Gran premio della Montagna che sarà posizionato a Bocca della Selva, a 53 km dal traguardo. Poi dopo una lunga pedalata sulla piana telesina dove ci saranno gli ultimi chilometri i corridori arriveranno a Guardia.

I comuni della Campania in cui passerà la gara saranno i seguenti: Pietraroja, Cusano Mutri, Telese Terme, Castelvenere ed, infine, Guardia Sanframondi.

Un’ottima occasione per promuovere il marchio del Sannio. ed in particolare del buon vino falanghina, a livello internazionale sfruttando il grande interesse mediatico internazionale che c’è attorno alla storica corsa del Giro d’Italia.

Tutte le tappe del 104° Giro d’Italia

1a tappa, 8 maggio: Torino-Torino (cronometro

2a tappa, 9 maggio: Stupinigi-Novara

3a tappa, 10 maggio: Biella-Canale

4a tappa, 11 maggio: Piacenza-Sestola

5a tappa, 12 maggio: Modena-Cattolica

6a tappa, 13 maggio: Genga-Ascoli

7a tappa, 14 maggio: Notaresco-Termoli

8a tappa, 15 maggio: Foggia-Guardia Sanframondi

9a tappa, 16 maggio: Castel di Sangro-Campo Felice

17 maggio: riposo

10a tappa, 18 maggio: L’Aquila-Foligno

11a tappa, 19 maggio: Perugia-Montalcino

12a tappa, 20 maggio: Siena-Bagno di Romagna

13a tappa, 21 maggio: Ravenna-Verona

14a tappa, 22 maggio: Cittadella-Zoncolan

15a tappa, 23 maggio: Grado-Gorizia

24 maggio: riposo

16a tappa, 25 maggio: Sacile-Cortina

17a tappa, 26 maggio: Canazei-Sega di Ala

18a tappa, 27 maggio: Rovereto-Stradella

19a tappa, 28 maggio: Abbiategrasso-Alpe di Mera

20a tappa, 29 maggio: Verbania-Alpe Motta

21a tappa, 30 maggio: Senago-Milano (cronometro)

