Il Cinema del pensiero: online la rassegna di cinema per i giovani

Si terrà, purtroppo online su mymovies.it, dal 5 marzo e fino a maggio 2021 la rassegna di cinema “Il Cinema del pensiero”, che nel 2019 che vide oltre 5.000 ragazzi partecipare nell’Auditorium del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio.

Una bella rassegna di film e incontri per riflettere su grandi temi dell’umanità e del nostro tempo per gli studenti delle scuole superiori di Napoli e provincia: quindici film, classici e contemporanei e poi dialoghi online con gli ospiti del mondo del cinema.

La seconda edizione “Il cinema del pensiero”

Da mercoledì 5 marzo 2021 al via anche 7 incontri online con i registi Ciro D’Emilio, Agostino Ferrente, Andrea D’Ambrosio, Marcello Sannino, Doriana Monaco, Pietro Marcello, con lo sceneggiatore Maurizio Braucci e l’attore Marco D’Amore e poi 15 film e gli incontri interattivi saranno in visione per gli studenti su mymovies.it

Al momento sette gli incontri in programma su zoom, con potenzialmente 500 ragazzi connessi da casa il venerdì alle 10 dopo che il film è stato disponibile online per 72 ore. E poi gli incontri con i personaggi dello spettacolo.

Il regista Ciro D’Emilio aprirà la rassegna il 5 marzo per parlare con i ragazzi di “Un giorno all’improvviso”. Seguiranno Agostino Ferrente il 12 marzo con il film “Selfie”, Andrea D’Ambrosio il 26 marzo con “Due euro l’ora”, e a seguire in date da definirsi.

Disponibili per la visione anche altri interessanti film

Per gli studenti saranno disponibili anche altre opere tra cui il film “Tonya” di Craig Gillespie (2017), “Cold War” di Pawel Pawlikowski, “L’insulto” di Ziad Doueiri.

Inoltre, saranno programmate in presenza se possibile, in relazione alle condizioni dell’emergenza in corso anche “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski, “Sorry we missed you” di Ken Loach “I Miserabili” di Ladj Ly; “The Specials – Fuori dal comune” di Olivier Nakache ed Eric Toledano e “I Cento passi” di Marco Tullio Giordana” nel ventennale del film.

La rassegna è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBACT a cura di “Parallelo 41 Produzioni” e in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II e le associazioni “Un’altra galassia” e “Astrea sentimenti di giustizia”.

