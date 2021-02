Festa del Carciofo Igp di Paestum al Mercato di Coldiretti del parco San Paolo di Napoli

Non aspettatevi le sagre di una volta ma, sabato e domenica nel Mercato coperto di Coldiretti al Parco San Paolo a Napoli, che è il più grande mercato contadino coperto del sud Italia, ci sarà una promozione e degustazione dell’ottimo Carciofo Igp Di Paestum, il Tondo di Paestum.

Ci vorrà ancora tempo perchè riprendano le sagre e le feste che eravamo abituati a frequentare prima dell’emegenza in corso ma Coldiretti Napoli e Campagna Amica ci propongono comunque due giornate speciali di promozione e degustazione dell’ottimo Carciofo Igp di Paestum al Mercato contadino coperto nel parco San Paolo a Napoli che è il è il più grande mercato contadino coperto del sud Italia.

L’evento si terrà sabato 6 e domenica 7 febbraio 2021 in via Guidetti 72 al Parco San Paolo di Fuorigrotta, Napoli al Mercato San Paolo di Coldiretti che sarà aperto dalle 9 alle 15 con ampia disponibilità di parcheggi.

Un momento di promozione e degustazione dell’ottimo Carciofo Igp di Paestum, il gustoso “Tondo di Paestum” in cui si potrà anche acquistare questo ottimo prodotto della nostra terra direttamente dai produttori.

Il Mercato contadino coperto del Parco San Paolo a Napoli

Il Mercato San Paolo di Napoli è promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica ed è una grande superficie di vendita di circa mille metri quadrati coperti e trecento scoperti che ospita punti di vendita di aziende agricole della Campania che propongono le loro eccellenze e produzioni agroalimentari.

Nel grande mercato ci sono oltre 30 box stabili e 15 mini box per produzioni di nicchia che lo rendono il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia. Nel mercato di Coldiretti troveremo le eccellenze e le produzioni della Campania con un’ampia scelta di prodotti a km zero di aziende campane tra cui farina, pane, prodotti da forno e dolci, macelleria (bovina e suina), pesce fresco, mozzarella e ricotta di bufala campana, salumi di bufala, pollo, uova, salumi, frutta, ortaggi, verdura di stagione, conserve di pomodori, pasta con grano 100% italiano, legumi, latte fresco formaggi freschi e stagionati, yogurt, prodotti dop e bio freschi e trasformati, miele, olio extravergine d’oliva, birra agricola, vini della campania (in bottiglia e alla spina) succhi di frutta senza conservanti, marmellate, derivati della canapa, fiori e piante e tanto altro.

