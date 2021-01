Il Neapolitan Masters Competition è tra le migliori competizioni musicali europee

In soli 2 anni la competizione musicale Neapolitan Masters Competition ideata a Napoli è da considerarsi tra le migliori realtà europee ed è stata anche sviluppata anche un’edizione Asiatica, unica nel suo genere in questo tipo di eventi

Napoli da Vivere racconta da Anni “il meglio di Napoli” e non poteva non parlare del successo internazionale di una competizione musicale tutta nata a Napoli e dedicata ai giovani musicisti: Il Neapolitan Masters Competition un concorso internazionale per giovani pianisti

L’evento è stato ideato a Napoli da Luciano Ruotolo e Giuseppe Devastato e realizzato grazie a una campagna di crowdfunding. Oggi, in soli 2 anni, il Neapolitan Masters Competition è considarata tra le migliori realtà europee ed è stata anche sviluppata anche un’edizione Asiatica a Kuala Lumpur. Un altro record perché nessun evento del genere ha edizioni in continenti diversi.

Il Neapolitan Masters Competition nel 2020 è stata tra le migliori competizioni musicali europee

Un 2020 fortunato, almeno per questa bella competizione musicale che quest’anno si è affermata tra le migliori in Europa. Il Team del Concorso Internazionale, guidato da Luciano Ruotolo e Giuseppe Devastato, nonostante il periodo di crisi per l’emergenza, ha deciso di organizzare l’edizione online a cui hanno partecipato oltre 450 pianisti provenienti da ogni parte del mondo: un vero record per questo tipo di eventi

Un edizione online che ha avuto un grande successo ed ha avuto come partner la celebre azienda Ernst Krause Berlin Piano represented by Krause Musical Instrument (Yantai) che ha offerto un pianoforte al vincitore e l’AMP Pisani che ha offerto una borsa di studio al vincitore, il montepremi totale è stato di 20.000 € oltre concerti premio e workshop per i giovani vincitori.

Un grande concorso diventato internazionale e il gran Galà si terrà al Conservatorio di Napoli

Dopo il grande successo dell’edizione online con 450 giovani pianisti il Neapolitan Masters Competition ha organizzato anche un’edizione Asiatica a Kuala Lumpur in collaborazione con l’Università di Aswara ed uno staff in Asia dedicato. Un risultato straordinario per il Neapolitan Masters Competition che dal 2018, in soli due anni, ha accolto oltre 1000 giovani musicisti ed ha sviluppato un prestigioso network internazionale.

Oramai il Neapolitan Masters Competition è una importante competizione ed è l’unico concorso nato da una campagna crowdfunding che allo stato attuale ha edizioni in 2 continenti diversi offrendo una straordinaria opportunità ai giovanissimi pianisti di tutto il mondo offrendo premi e concerti.

Forte della sua origine napoletana il Neapolitan Masters Competition terrà il suo Gran Gala a Napoli nel 2021 nel Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella.

