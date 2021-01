Grande successo di “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino dalla Rai di Napoli

Ascolti e share record per “Stasera tutto è possibile” il comedy show tutto napoletano del Centro di Produzione della Rai di Napoli di via Marconi che, dalla prossima puntata andrà in onda il lunedì in prima serata sempre Rai2. Una bella trasmissione che ci regala tanta allegria in un momento molto particolare

Boom di ascolti, di share e miglior debutto di sempre per la prima puntata della sesta stagione di “Stasera tutto è possibile” andata in onda su Rai2 la sera 12 gennaio, in prima serata trasmessa dal Centro di Produzione Rai di Napoli. Il comedy show condotto da Stefano De Martino ha avuto un grande successo realizzando il miglior debutto di sempre e il miglior risultato sia in termini di ascolto che di share di tutte le sei edizioni, superato solo dalla finale della prima edizione nel 2015.

Il conduttore è sempre Stefano De Martino

Anche la sesta edizione di “Stasera tutto è possibile” è stata condotta sempre dal ballerino e conduttore televisivo napoletano Stefano De Martino, che è stato a lungo il compagno della cantante Emma Marrone e poi ha sposato la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Con lui sul palco dell’Auditorium di Napoli gli ospiti fissi, tutti napoletani, come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e il bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia, che nella prima puntata impersonava una straordinaria “Maria De Filippi”.

“Stasera tutto è possibile” per passare una serata in allegria

Stefano De Martino e i suoi tre amici napoletani hanno ospitato sul palco dall’Auditorium Rai di Napoli tanti personaggi dello spettacolo sottoponendoli a divertentissime prove, tutte da ridere.

E gli ospiti che erano Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo assieme ai Gemelli di Guidonia e al Mago Heldin hanno partecipato volentieri ai giochi regalando agli spettatori tanta e tanta allegria che, in un momento difficile non fa mai male.

Grandi numeri per la prima puntata

Un grande successo con circa 2.540.187 di telespettatori davanti allo schermo con uno share che ha variato tra il 12 e il 15%, un risultato eccezionale riscontrato anche sui social dove è stato 1° tra i programmi di prime time più discussi nella giornata, ad esclusione degli eventi sportivi.

E dalla prossima settimana il comedy show “Stasera tutto è possibile” andrà in onda il lunedì, cioè il 18 gennaio, e sempre in prima serata su Rai2.

