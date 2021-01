Domenica 17 Gennaio 2021 il Vera Pizza Day in tutto il mondo con Masterclass in diretta Facebook

L’Associazione Verace Pizza Napoletana ha organizzato per domenica 17 gennaio 2021, giorno di Sant’Antonio Abate e giornata in cui si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, anche una maratona di 24 ore in tutti i continenti in cui la pizza sarà la grande protagonista

Tanti eventi dedicati alla pizza domenica 17 gennaio 2021, giorno di Sant’Antonio Abate e giornata in cui si celebra la Giornata Mondiale della Pizza in tutto il mondo. Sant’Antonio Abate è il patrono dei pizzaioli, arte riconosciuta Patrimonio mondiale dall’Unesco, e nel giorno della sua festa si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Pizza.

Non mancheranno tanti appuntamenti delle varie associazioni tra cui una interessante iniziativa dell’AVPN, l’Associazione Verace Pizza Napoletana, l’associazione nata nel 1984 che raccoglie, ora in tutto il mondo, le pizzerie che seguono il disciplinare internazionale con le regole seguite da generazioni di pizzaioli napoletani per fare la vera pizza napoletana.

Solo queste pizzerie, a Napoli e nel mondo, possono esporre lo stemma dell’associazione, il pulcinella bianco su un fondo nero con la pala della pizza e sul fondo il Vesuvio stilizzato e la scritta VERA PIZZA Napoletana.

Il Vera Pizza Day 2021, la maratona mondiale online dedicata alla pizza

E in questo anno particolare l’associazione ha ideato un grande evento digitale, il Vera Pizza Day, che si potrà seguire in tutto il mondo.

Il 17 gennaio 2021 in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Associazione verranno trasmesse 17 masterclass da tutti i continenti: vere lezione di pizza per 24 ore raccontate dai grandi pizzaioli.

Gli interventi inizieranno a mezzanotte, in diretta dalla sede dell’Associazione a Napoli, e poi ogni mezz’ora, e per le successive 24 ore, seguiranno le lezioni dall’Australia, Giappone, Corea, Thailandia, Russia, Turchia, Egitto e Francia (con due appuntamenti).

Alle 10,30 del mattino ci sarà dall’Italia un collegamento con Ciro Salvo e Massimo di Porzio, e poi si continua il giro del mondo con interventi in Polonia, Brasile, Sudamerica, Stati Uniti e poi di nuovo a Napoli per il gran finale.

Le Masterclass saranno gratuite e tutti le potranno seguire in streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione

