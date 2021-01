L’editore napoletano di Scampia Marotta & Cafiero pubblicherà Stephen King

Grande “colpo” della casa editrice di Scampia Marotta & Cafiero che pubblicherà l’ultimo lavoro del famoso scrittore americano Stephen King: “Guns – Contro le armi”

Grande notizia per Napoli e la Campania: la casa editrice napoletana Marotta & Cafiero, con sede e libreria a Scampia, pubblicherà l’ultimo lavoro di Stephen King, il grande scrittore e sceneggiatore statunitense, uno dei più famosi autori di letteratura fantastica. Stephen King ha iniziato a scrivere nel 1974 pubblicando oltre ottanta opere fra romanzi e racconti, di cui molti best seller e ha venduto quasi 500 milioni di copie dei suoi libri. Da alcuni suoi libri sono stati tratti grandi film di successo tra cui “Shining”, “Le ali della libertà” e il bellissimo “Il miglio verde”.

L’ultimo libro di Stephen King pubblicato dalla casa editrice di Scampia

Di questi giorni la notizia che la casa editrice di Scampia, Marotta & Cafiero, pubblicherà l’ultimo lavoro di King che si chiamerà probabilmente Guns – Contro le armi un vero appello contro le armi del famoso scrittore americano. La casa editrice napoletana è gestita dal 2010 da Rosario Esposito La Rossa, che all’epoca aveva solo 19 anni, e che ora si trova a fare il grande passo lanciandosi su dimensione nazionale pubblicando Stephen King.

Ottimo il catalogo della Marotta&Cafiero che sta anche pubblicando molte opere di grandi scrittori partenopei: di poco tempo fa l’acquisizione del grande Luigi Compagnone che va ad aggiungersi agli altri prestigiosi autori napoletani pubblicati da Marotta&Cafiero quali Domenico Rea, Raffaele La Capria e Carlo Bernari, che sono pubblicati nella collana di letteratura partenopea “Gli Scarrafoni”.

Anche la Scugnizzeria di Scampia tra le attività della casa editrice

La Marotta & Cafiero, molto impegnata sul territorio, porta avanti a Napoli anche un altro bel progetto: la libreria la Scugnizzeria di Scampia che Rosario Esposito La Rossa gestisce assieme a Maddalena Stornaiuolo e agli ragazzi della casa editrice.

Un grande augurio alla casa editrice Marotta & Cafiero e a tutta l’editoria partenopea che, nonostante il momento difficile vive buoni momenti come dimostra anche il premio Nobel per la letteratura assegnato a Louse Glück, pubblicata per la prima volta in Italia dalla casa editrice napoletana Dante&Descartes.

