Contemporaneamente: trenta gallerie di arte contemporanea riaprono per tre giorni a Napoli e in Campania

‘Contemporaneamente’, dal 17 al 19 dicembre 2020, dalle ore 11 alle 19, prevede aperture di oltre 30 spazi espositivi e culturali per dare un segnale forte di coesione e rilanciare la cultura contemporanea. Spazi aperti solo per tre giorni e in tutta sicurezza per invitare gli appassionati a tornare davanti ad opere ‘reali’ a Napoli e in Campania.

Le Gallerie d’arte partecipanti a ‘Contemporaneamente’

Ogni galleria d’arte mostrerà esposizioni già in corso o nuove opere: in particolare Andrea Ingenito (Dieci per dieci da Warhol ad Abbamondi), Trisorio (Christiane Löhrad), Alfonso Artiaco (Ann Veronica Janssens), Galleria Lia Riumma (Weightless – Luca Monterastelli), Dafna Gallery (Valentina Colella), Casa Madre (Chiara Dynys), Thomas Dane Gallery (Alexandre Da Cunha), solo per citare solo alcune gallerie di Napoli che aderiscono all’iniziativa.

A Napoli e in Campania aderiranno anche Flip Project, Magazzini Fotografici, Tarsia, A29 Project Room (Ce) Acappella (Na), Al Blu di Prussia (Na), Andrea Nuovo (Na), Annarumma (Na), AXRT (Av), Casa Turese (a Vitulano, nel Sannio), Umberto Di Marino (Na), Galleria Marrocco (Na), Paola Verrengia (Sa), PrimoPiano (Na), Galleria Tiziana Di Caro (Na), Intragallery (NA) Kromìa (Na), Le 4 Pareti (Na), Nicola Pedana (Ce), Nuvole Arte Contemporanea (Montesarchio), Piero Renna (Na), Residency 80121 (Na), Shazar Gallery (Na), Luigi Solito (Na), Spazio Amira, SyArt Gallery (Sorrento), Zazà (Na). E tanti altri.

Sulle pagine facebook o sui siti delle varie gallerie le specifiche mostre e iniziative che si terranno in questi tre giorni.

