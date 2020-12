365 Christmas Artecard: una carta speciale per i Musei in Campania

Solo fino al 6 gennaio sarà in vendita un’edizione speciale di Campania Artecard che consentirà 50 ingressi gratuiti nei grandi musei della Regione, sconti fino al 50% su altri biglietti e tanto altro a soli 35 euro, o 27 per gli under 25. Uno straordinario regalo di Natale e un modo per sostenere la cultura in questo difficile momento

Uno straordinario regalo di Natale viene proposto dalla Scabec per questo particolare Natale 2020. E’ infatti in vendita, ma solo fino al 6 gennaio 2021, un’edizione speciale di campania>artecard che si chiama 365 Christmas Artecard, per sostenere e promuovere i musei e i siti archeologici della Campania colpiti anche loro duramente dall’emergenza in corso.

Un’edizione limitata al prezzo speciale di 35 euro per gli adulti e 27 euro per gli under 25 che offre veramente tanto. Possibili, infatti, 50 ingressi gratuiti, ovvero 2 ingressi all’anno, in 25 straordinari musei e luoghi d’arte della Campania, tra cui Pompei, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta, il Museo di Capodimonte, i Templi di Paestum e molti altri. Poi 20 ingressi con sconti fino al 50% in altri siti e musei della Campania e tanto altro.

Come funziona la 365 Christmas Artecard

La 365 Christmas Artecard verrà attivata al primo utilizzo, a partire dalla riapertura dei musei, e nel caso di chiusure straordinarie dei luoghi coinvolti, la card attivata verrà sospesa temporaneamente fino alla normalizzazione degli ingressi, e sarà valida un anno.

La card può essere acquistata solo dal 1 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e costa € 35 mentre la 365 Christmas Artecard Giovani costa € 27 ed è valida per gli under 25. Vi ricordiamo che fino a 18 anni l’ingresso nei luoghi d’arte è gratuito.

365 Christmas Artecard consente 50 ingressi gratuiti, ovvero 2 ingressi all’anno, in 25 straordinari musei campani e 20 ingressi con scontistica fino al 50 % in altri siti e musei della Campania. In più i possessori del pass 365 accederanno gratuitamente all’esclusivo “Club dell’Arte”: una community digitale di amanti dell’arte per essere informati in anteprima su eventi e mostre, per ricevere inviti esclusivi e aderire al servizio di customer care via Whatsapp.

Dove comprare 365 Christmas Artecard

La 365 Christmas Card è acquistabile online e in alcuni punti vendita Artecard (Edicola Number One – Stazione Centrale di Napoli, Box Office – Galleria Umberto I di Napoli, Misterwhite Travel – Piazza Bovio (NA), Tabacchi Tulino – Santa Teresa degli Scalzi (NA), Stazione FS di Pompei – Edicola Ercolano, Stazione Circumvesuviana di Sorrento – Edicola Todamagia, Stazione Centrale di Salerno) dal 1° dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021.

Gli straordinari luoghi dell’arte visitabili con 365 Christmas Artecard

Con la card si entrerà gratis 2 volte l’anno in 25 straordinari siti come il MANN di Napoli, il Madre, Capodimonte, Palazzo Reale, Certosa e Museo di San Martino, Villa Pignatelli, e poi a Pompei, Ercolano, Oplontis, nel parco dei Campi Flegrei, alla Reggia di Caserta, a Carditello, Paestum, nella Certosa San Lorenzo e in tanti altri musei e siti straordinari della Campania.

Nella pagina che potrete richiamare con il seguente link ci sarà l'elenco completo dei tantissimi siti in cui vale 365 Christmas Artecard e in cui

Si entra gratis 2 volte l’anno nei luoghi della cultura

Si entra 1 volta l’anno nei luoghi della cultura con biglietto ridotto fino al 50%

E luoghi dove si ha diritto esclusivamente al biglietto ridotto, ma non all’ingresso gratuito

Maggiori Informazioni sui luoghi di validità di 365 Christmas Artecard

Maggiori informazioni e acquisto di 365 Christmas Artecard

