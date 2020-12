Arrivano gli zampognari nelle aree verdi di Napoli: tutti gli appuntamenti in città

Un omaggio dell’Associazione Premio GreenCare ai cittadini di Napoli in questo particolare Natale. Sette incontri nelle aree verdi della città con zampognari professionisti per ascoltare le vere musiche della tradizione natalizia

In questo particolare periodo di Natale a Napoli arriveranno gli zampognari, veri musicisti professionisti, che ci faranno ascoltare le tradizionali musiche natalizie, tratte dal repertorio devozionale e profano, in varie zone verdi e giardini di alcuni quartieri della città.

Le esecuzioni saranno ascoltabili liberamente e si svolgeranno nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e del Rione Sanità a orari e in luoghi prestabiliti secondo il calendario che troverete di seguito.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Premio GreenCare, che attraverso l’assegnazione del Premio GreenCare vuole sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadini ad una maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree verdi metropolitane che sono veri polmoni di ossigeno per i cittadini, ma anche importanti luoghi di aggregazione e svago.

E per le prossime festività natalizie l’associazione donerà dei momenti di svago ai cittadini con un ciclo d’interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli.

Tutti gli appuntamenti che si terranno in città

La manifestazione si svolgerà dal giorno dell’Immacolata all’Epifania, ultimo di una serie di appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Gli eventi si terranno nei giorni indicati nei seguenti luoghi:

4 dicembre 2020 – alle ore 11, Cassa Armonica- Villa Comunale di Napoli

8 dicembre 2020 – dalle ore 10 alle 13 – Villa Comunale a Chiaia

13 dicembre 2020 – dalle ore 10 alle 13 – Parco Virgiliano a Posillipo

20 dicembre 2020 – dalle ore 10 alle 13 – piazzetta Bisignano a Barra

27 dicembre 2020 – dalle ore 10 alle 13 – piazza Italia a Fuorigrotta

3 gennaio 2021 – dalle ore 10 alle 13 – Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli

6 gennaio 2021 – dalle ore 10 alle 13 – Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

L’evento vuole far conoscere le aree verdi di Napoli e favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di condivisione pur nel distanziamento fisico. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza.

L’Associazione pubblica, sul suo sito, anche l’interessante mappa del verde pubblico in città, tra parchi e giardini, con proposte di passeggiate tra il verde e le varie varietà botaniche esistenti.

