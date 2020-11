Cariño Nikkei la buona tradizione giapponese e peruviana direttamente a casa | Delivery da provare

Periodo particolare che ci induce alla prudenza ma anche a casa nostra, grazie al delivery, possiamo continuare a gustare le tante bontà dei migliori locali di Napoli. In attesa di poterli di nuovo frequentare non rinunciamo alle loro specialità, ordinandole a casa, dando così anche un piccolo contributo per superare questo difficile momento

Cariño Nikkei è un locale molto apprezzato a Napoli, con una cucina a vista, servizio curato e la possibilità di dialogare con gli chef. Propone piatti particolari, leggeri, gustosi e colorati nati dalla fusione della tradizione giapponese e peruviana.

A Chiaia Cariño Nikkei è diventato un punto di riferimento e anche in questo periodo di chiusura continua a proporre il suo ottimo cibo con un buon servizio di delivery.

Per ordinare da casa c’è un buon menù Take Away preciso e chiaro. In presenza la loro ottima accoglienza consente di scegliere sempre il piatto più accattivante e saporito ma da lontano, e in questo periodo, per ordinare da casa si può anche telefonare e farsi consigliare sui loro buoni piatti o dialogare tramite whatsapp.

Da Cariño Nikkei c’è un’ottima varietà di crudi ma anche di cotti con una cucina che viene costantemente ridefinita e arricchita, rendendola così incredibilmente interessante. Assolutamente da provare e in questo periodo consegna il suo buon cibo a casa vostra tramite i principali servizi di delivery o tramite ordine diretto con piccolo costo standard di consegna. Cariño Nikkei sono assolutamente da provare le Poké Bowl un classico piatto hawaiano, generalmente a base di pesce marinato a cubetti e riso sushi.

Le foto dei Piatti

Cariño Nikkei: Menù per consegna a domicilio

I menù aggiornati sono disponibili solitamente sui canali social o sui siti di delivery – menu Cariño Nikkei

Cariño Nikkei: Maggiori informazioni

Orari: delivery fino alle 23.00 (orari suscettibili di variazione a causa delle diverse ordinanze)

Indirizzo: Piazza Giulio Rodinò 26 (Chiaia) Napoli, Campania

Prezzi: € vari sui menù

Contatti Per consegne e prenotazioni 08119253881 – Whatsapp 392 0467447 – si può ordinare telefonicamente al 3920467447 e il costo della consegna entro 1 km è di 3€ oltre 1 Km è di 5€

Piattaforme di Delivery: Deliveroo, Uber Eats e Glovo .

. Web: sito ufficiale Cariño Nikkei – pagina facebook Cariño Nikkei

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata