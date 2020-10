La nuova stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini a Napoli

Il Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini di Napoli presenta la nuova stagione musicale, la XXIII, con tanti concenti eccezionali presentati in sicurezza e ad un prezzo accessibile. La musica della grande tradizione Napoletana nella zona storica dei Cariati

Si terrà dal 17 ottobre al 30 dicembre 2020 la XXIII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini a Napoli con interessanti concerti nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, in quella di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini e nella Chiesa di San Rocco a Chiaia.

Il Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini di Napoli si richiama alla tradizione degli antichi Conservatori napoletani, dei quali quello di Santa Maria della Pietà de’ Turchini, fu il più prestigioso.

La stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini, presieduta e diretta da Federica Castaldo, si chiamerà D’istanza Creativa, un nome che ben si applica ai tempi particolari che stiamo vivendo. Una nuova sfida per non fermare le istanze creative nonostante le distanze imposte dalla normativa e dalla ragionevolezza. Non a caso la nuova programmazione sarà al momento fino a dicembre e poi si vedrà quella fino a giugno 2021.

Si inizia sabato 17 ottobre 2020 alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena con i Talenti Vulcanici, l’ensemble diretto da Stefano Demicheli, che presenterà in prima assoluta a Napoli “Antonio Manna, il basso napolitano”.

Fondazione Pietà de’ Turchini – D’istanza Creativa – Stagione 2020-2021

Sabato 17 ottobre, ore 19.00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Antonio Manna, il basso napolitano – Nicola Ciancio, Basso – Talenti Vulcanici – Stefano Demicheli, cembalo e direzione Consulenza musicologica Paologiovanni Maione, Trascrizioni a cura di Enrico Gramigna

Sabato 24 ottobre, ore 19.00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Around Bach – Ensemble Armoniosa – Musiche di Bach

Sabato 7 novembre, ore 19.00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – L'arte del plettro – Ugo Orlandi e Mauro Squillante, mandolini e mandoloni – Musiche di Tommaso Motta, Domenico Scarlatti, Domenico Colla, Emanuele Barbella

Rassegna Polifonica “A più voci” III Edizione – Consulenza artistica Salvatore Murru

Venerdì 13 novembre, ore 20.30 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Angelo Ragazzi: Missa Carolus Sextus Romanorum Imperator et Hispaniarum Rex (1736) – In-canto di Partenope

Davide Troìa, direttore, Pierfrancesco Borrelli, organo, consulenza musicologica di Paologiovanni Maione, trascrizione delle partiture a cura di Daniele Manca

Sabato 14 novembre, ore 19.00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Just your love – Coro Gamut – direttore Serena Marino – Musiche di David Lang, Ola Gjeilo, Einojuhani Rautavaara, Lorenzo Donati

Domenica 15 novembre, ore 18.00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Viaggio attraverso la Musica Ebraica – Coro Ha-Kol – direttore Camilla Di Lorenzo – Musiche della tradizione ebraica antiche e contemporanee, sacre e profane

Sabato 21 novembre, ore 20.00 – Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini LUX – Consonare Ensemble – direttore Luigi Leo – Musiche di Pierluigi da Palestrina, Antonio Lotti, Leonardo Leo, Daniel Elder, Arvo Paart, Eric Whitacre, Erik Esenvalds, Bruno Bettinelli, Bob Chilcott, Eric Whitacre

Domenica 22 novembre, ore 20.00 – Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini – Vivaldi e le sue ragazze – Coro giovanile Voceincanto – direttore Gianna Ghiori.

Musiche di Vivaldi, Rutter, Lindmark, Chilcott, Zuccante

Sabato 28 novembre, ore 19.00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Viaggio tra passione e rimpianto – Ensemble Mare Nostrum – mezzosoprano José Maria Lomonaco

direttore Andrea de Carlo – Musiche di Astor Piazzolla, Claudio Monteverdi, Johannes Cornago

Turchini Academy on stage

Venerdì 20 novembre, ore 17.00 – Chiesa di San Rocco a Chiaia – Il cantiere della voce

Sessione aperta al pubblico della masterclass di canto barocco a cura di Sara Mingardo

Pierfrancesco Borrelli, cembalo e pianoforte

Mercoledì 30 dicembre, ore 20.30 – Chiesa di San Rocco a Chiaia – Concerto finale degli allievi della masterclass di chitarra classica – a cura di Edoardo Catemario – Musiche di Segovia, Carulli, Bach

Stagione musicale Pietà de’ Turchini: prezzi, orari e date

Quando: dal 17 ottobre al 30 dicembre 2020

dal 17 ottobre al 30 dicembre 2020 Dove: Nelle Chiese indicate

Nelle Chiese indicate Prezzo biglietto: Posto unico: euro 7,00 – Ingresso gratuito under 14 – over 75 – online in prevendite abituali o al botteghino mezz’ora prima del concerto (solo su prenotazione)

Posto unico: euro 7,00 – Ingresso gratuito under 14 – over 75 online in prevendite abituali o al botteghino mezz’ora prima del concerto (solo su prenotazione) Prenotazione obbligatoria per email a coordinamento@turchini.it

Contatti e informazioni: Info e prenotazioni Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini via Santa Caterina da Siena, 38 – Napoli +39 081402395 info@turchini.it

