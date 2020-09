4 eventi insoliti e speciali per il giorno di San Gennaro a Napoli il 19 settembre 2020

Quattro eventi nel nome di San Gennaro nella giornata speciale a lui dedicata. Tutti in città nel centro storico per conoscere la storia, la musica e le bellezze di una città speciale e del suo grande Santo Patrono.

Sabato 19 Settembre 2020, giornata del Santo Patrono a Napoli, sono in programma tanti eventi e cose da fare in città e nelle vicinanze. Ne abbiamo scelti quattro tra passeggiate, concerti e visite guidate tutti dedicati a San Gennaro, protettore della città di Napoli. Un giorno speciale per eventi speciali dedicati a San Gennaro.

Viva Viva San Gennaro

Sabato 19 settembre 2020 dalle ore 21:00 si terrà Viva Viva San Gennaro, un concerto di Canzoni Napoletane di fine ‘800/metà ‘900 organizzato da Napulitanata all’interno della propria sala da concerto nella Galleria Principe di fronte al Museo Nazionale. Napulitanata è la prima sala stabile della Canzone Napoletana a Napoli dal 2017, sul modello dei Tablao spagnoli e delle Case de Fados portoghesi.

A partire dall’immenso patrimonio musicale della Canzone Napoletana di fine ‘800 fino a metà ‘900, lo spettacolo vuole essere un’esperienza in cui il visitatore viene catapultato in un contesto autenticamente “napoletano”, con i suoi suoni, la sua lingua, i suoi modi di fare, la sua ospitalità, i suoi sapori. Musicisti e cantanti si alternano giorno dopo giorno per trasmettere i valori culturali, artistici e sociali alla base del fenomeno Canzone Napoletana Classica. Ingresso: 12€ pagamento anticipato. Info: 348 998 3871 / info@napulitanata.com Nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza l’accesso al pubblico sarà per max 20 persone con prenotazione obbligatoria, mascherina, misurazione temperatura ecc… Napulitanata Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe) Maggiori informazioni Napulitanata

Sulle tracce di San Gennaro!

Sabato 19 settembre 2020 alle ore 17:30 in occasione della festività di San Gennaro, ci sarà un tour interamente dedicato al nostro amato patrono organizzato da LeCapere Tour Napoli. Di pomeriggio si partirà dal Duomo di Napoli, tesoro di opere d’arte, storia e tantissime curiosità in cui si scoprirà la storia di “faccia gialla”, l’incredibile accordo che portò alla costruzione della cappella del tesoro e le tante opere a lui dedicate.

Si proseguirà poi verso largo Riario Sforza per ammirare l’obelisco dedicato a San Gennaro e la bellissima opera di street art di Roxy in the Box “Mission Possible” che ritrae San Gennaro e Caravaggio intenti a leggere il giornale. Infine, proseguendo verso via Spaccanapoli, ci saluteremo con l‘enorme opera di Jorit dedicata al santo! Un sabato inedito tra culti e folklore, sacro e profano. L’appuntamento alle ore 17.30 ingresso del Duomo di Napoli Inizio visita ore 17.45. Contributo adulti di 12 euro comprensivo di visita a cura di guida abilitata. Bambini fino a 6 anni gratis. Da 7 a 18 anni 8 euro. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza l’accesso al pubblico sarà limitato con gruppo piccolo e prenotazione obbligatoria. A lecaperenapoli@gmail.com o 3289705049 3274910331 Numeri attivi dalle 9.00 alle 19.00. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo. Maggiori informazioni LeCapere Tour Napoli

San Gennà Pienzace Tu

Sabato 19 settembre 2020 dalle ore 20:30 si terrà San Gennà Pienzace Tu, presso la Casa del Mandolino Napoletano, un concerto di Canzoni Classiche Napoletane dalle origini fino alla metà del Novecento: il tempo d’oro dell’anima canora partenopea. Un momento dello spirito più volte esibito, recitato, discusso. L’evento è organizzato dalla Casa del Mandolino Napoletano che si trova a Napoli in piazzetta Museo Filangieri 247 e si terrà Sabato 19 Settembre in due turni alle ore 18:30 e poi alle 20:30. Contributo di partecipazione alla serata €12,00. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza l’accesso al pubblico sarà contingentato ed è obbligatoria la prenotazione a casadelmandolinonapoli@gmail.com o 3403334674. È prevista misurazione della temperatura e sanificazione dell’ambiente prima di ogni spettacolo. Direttore Artistico Adolfo Tronco Maggiori informazioni Casa del Mandolino Napoletano

Napoli città del Sangue

Sabato 19 settembre 2020 dalle ore 10:30 una passeggiata guidata nel centro storico di Napoli, la Urbs sanguinis, la città nata e fondata sul sangue dei santi martiri. Napoli e San Gennaro sono due identità inscindibili: la Città ha il suo perno nel Santo e nella devozione alle sue ossa e soprattutto al suo Sangue. In pochi sanno però che San Gennaro non è l’unico Santo che opera il prodigio del Sangue: nel nostro percorso per il centro storico scopriremo infatti le storie avventurose e misteriose di altri “Sangui”.

San Luigi Gonzaga, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Sant’Andrea Avellino, San Sebastiano erano al centro, fino al secolo scorso, di prodigi del fluido rosso, il quale bolliva, evaporava, diventava spumoso o in alcuni casi si scioglieva per ridiventare solido. Un evento organizzato da L’Arte nel Tempo, un tour riservato con pochi posti disponibili. L’appuntamento è per Sabato 19 Settembre davanti la statua di San Gaetano a Piazza San Gaetano. Il percorso inizierà alle 10:30. Il contributo organizzativo è di dieci euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3409543337 (Antonio) oppure mandare una mail a larteneltempo1@gmail.com Maggiori informazioni L’Arte nel Tempo

