Festa di San Gennaro 2020: Luminarie in via Duomo a Napoli

Eventi ridotti quest’anno per la festa di San Gennaro a Napoli ma ritornano anche quest’anno le Luminarie a via Duomo a Napoli per la grande ricorrenza per ben 18 giorni

Per la Festa di San Gennario, quest’anno via Duomo sarà illuminata a festa dalle luminarie. Nel 2019, dopo ben 70 anni, per la festa di San Gennaro furono installate e accese tante luminarie a via Duomo

E per il secondo anno consecutivo sarà la Camera di Commercio di Napoli ad illuminare via Duomo per la festa di San Gennaro, Santo patrono della città e della Campania.

Lo scorso anno le luminarie furono accese per otto giorni ma quest’anno, un anno molto particolare le luminarie rimarranno accese per ben 18 giorni a partire da venerdì 11 settembre alle ore 19.30.

Una bella iniziativa della Camera di Commercio di Napoli che vuole anche favorire i commercianti della zona rendendo più bella ed invitante la centralissima via Duomo.

Le luci quest’anno oltre a via Duomo illumineranno anche altre zone del Centro Antico quali via Vicaria Vecchia a Forcella e via San Biagio dei Librai.

Un’antica tradizione che è ripresa con successo lo scorso anno dopo 70 anni da quando i grandi bombardamenti in città, durante la seconda guerra mondiale, costrinsero i cittadini a rinunciare alla festa e alle luminarie.

