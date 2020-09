Spettacoli gratuiti di ARTerie a Napoli dal 9 al 13 settembre con musica, teatro e cinema

Ancora tanti spettacoli gratuiti dal 9 al 13 settembre 2020 a Napoli nel programma di ARTerie, la rassegna di musica, teatro, cinema e danza, organizzata dal Comune di Napoli assieme agli operatori culturali del territorio. E questa settimana, sempre gratis, ci sarà anche il BusTheatre, uno straordinario concerto Jazz di Javer Girotto, le Assurd in concerto e tanto altro

Una settimana piena di importanti eventi gratuiti, quella che va dal 9 al 13 settembre 2020 per il programma di ARTerie, la rassegna di musica, teatro, cinema e danza, del Comune di Napoli che si tiene in tanti luoghi cittadini.

Questa settimana infatti spettacoli gratuiti al Maschio Angoino, l’Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, il Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata, il Parco Troisi e il Cortile Macadam di San Giovanni a Teduccio.

Mercoledì 9 settembre 2020

Cortile Macadam – San Giovanni a Teduccio – BusTheatre – Al Macadam, il cantiere delle arti viaggianti, aprirà nel cortile il BusTheatre con lo spettacolo “The world reflected”, La pancia del carrozzone si apre e svela un globo terrestre visto la lontano, fatto di minuscoli specchi illuminati, come le sfere riflettenti delle piste da ballo. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp).

Giovedì 10 settembre 2020

Cortile dell’Annunziata – Javer Girotto Trio – (ore 20.30), il sassofonista italo-argentino Javer Girotto si esibirà sul palco del Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata, in trio con Gianni Iorio e Alessandro Gwin. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp).

Venerdì 11 settembre 2020

Cortile dell’Annunziata – Il Ladro di Cardellini di Carlo Luglio – Nel cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata la proiezione del film “Il Ladro di Cardellini” di Carlo Luglio Annunziata (Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp)).

Maschio Angioino con Gea Martire in Sottosopra – alle 20.30 ARTerie sarà presenta Gea Martire in “Sottosopra” di Gea Martire, tratto da “Dicerie sui Santi e altri malumori” di Davide Morganti (ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 3421116937)

Sabato 12 settembre 2020

Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa – Assurd in “Nozze d’Argento” – Special guest Rosaria De Cicco – ore 20.30, sul palco dell’Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa appuntamento con la musica con il concerto delle Assurd in “Nozze d’Argento”. (ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 3421116937)

Domenica 13 settembre 2020

Parco Troisi – Teatro – Quattro di dieci – alle 20.30, il Parco Troisi ospita la performance teatrale “Quattro di dieci”, con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp).

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri indicati in ottemperanza alle norme vigenti per l’emergenza e l’obbligo della normativa vigente per l’emergenza. È possibile consultare il programma completo di #ARTerie sul sito ufficiale

