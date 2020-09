Spritz&Jazz per l’inaugurazione dell’AperiMuseo al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Serate particolari a tema da non perdere sul mare di Napoli per AperiMuseo, nella tranquillità del nuovo ed esclusivo Caffè Bayard all’interno del Museo di Pietrarsa. E si inizia con ‘Spritz&Jazz’, incontro che propone una speciale performance jazz e drink da aperitivo a due passi dal mare con anche la visita libera allo straordinario Museo

Una serata speciale ‘Spritz&Jazz’ inaugurerà giovedì 10 settembre 2020 ‘AperiMuseo’ il nuovo format organizzato al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Gli ‘AperiMuseo’ sono un coinvolgente ciclo di appuntamenti tematici organizzati da NOMEA che uniranno Cultura, Arti Performative e Deliziosi Cocktail nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Giovedì 10 settembre 2020 la prima serata di ‘AperiMuseo’ si chiamerà ‘Spritz&Jazz’, il primo incontro che combinerà una speciale performance del Trio ‘Jazz Do It’ al drink da aperitivo per antonomasia servito nel nuovo ed esclusivo Caffè Bayard del Museo.

Una nuova e particolare esperienza immersi nella bellezza del golfo di Napoli e nella collezione di locomotive d’epoca uniche al mondo che sarà visitabile liberamente per l’occasione.

La serata speciale ‘Spritz&Jazz’ organizzata da Nonea

Per l’evento inaugurale di giovedì 10 settembre 2020 ci saranno 2 turni di arrivo per ascoltare la performance: A. 21.00 – B. 22.00. (Si consiglia di arrivare 30 minuti prima per poter visitare il Museo). La quota di partecipazione è di 15€ a persona e prevede la Visita Libera, la Performance musicale e lo Spritz.

L’evento prevede il rispetto della normativa vigente con misurazione delle temperatura a tutti e mascherina obbligatoria.

Il costo di 15 euro comprende:

Acquisto in Prevendita: € 11 da acquistare online (+ commissione Azzurro Service)

Pagamento in loco: € 4 per ingresso al Museo

Scegli il tuo turno ed acquista il ticket esclusivamente online o presso tutti i punti vendita di Azzurro Service – Link acquisto diretto

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto negli ampi padiglioni del Museo. Parcheggio convenzionato a pochi metri dall’ingresso

