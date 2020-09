Concerti gratuiti di Enzo Avitabile, The Kolors, Roberto Vecchioni e Joe Barbieri

Tanti concerti gratuiti di importanti artisti in tanti luoghi della nostra regione per tutto il mese di settembre per Campania by Night

Ci saranno tanti grandi concerti gratuiti nel mese di settembre con OPENart Campania e Campania by Night le proposte culturali per l’estate della Regione Campania e della Scabec.

Vari eventi gratuiti che si svolgeranno in alcune città della regione con importanti artisti, tutti con prenotazioni obbligatorie e nel rispetto della normativa vigente.

Per la prossima settimana da non perdere i concerti di Enzo Avitabile, The Kolors, Joe Barbieri e Roberto Vecchioni che si terranno nei prossimi giorni: ma ne seguiranno anche altri nel mese di settembre.

Enzo Avitabile – Lunedì 7 settembre 2020 – con i Bottari – Ore 21, Campo Sportivo Vastola San Valentino Torio (Sa) – in collaborazione con il Comune di San Valentino Torio- evento gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

The Kolors – Lunedì 7 settembre 2020 – “Note a Colori sotto le Stelle” – Ore 21 Anfiteatro comunale Tommaso Ausilia di Bagnoli Irpino – in collaborazione con il Comune di Bagnoli Irpino, ad ingresso gratuito con ritiro di invito nominale presso la biglietteria del Comune (via Roma n° 19) fino ad esaurimento posti, aperta dal lun. al ven. 17.00-19.00.

Roberto Vecchioni – martedì 8 settembre 2020 – “Infinito Tour” –ore 21 a Montefalcone di Val Fortore (Bn). in collaborazione con il Comune di Montefalcone di Val Fortore Evento gratuito prenotazione obbligatoria anche qui

Joe Barbieri – giovedì 10 settembre 2020 – ore 21 Anfiteatro Romano di Avella – ingresso gratuito in collaborazione con il Comune di Avella – prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Per partecipare agli eventi gratuiti oltre alla prenotazione obbligatoria è fatto obbligo dalle ore 18 alle ore 6 di usare mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

