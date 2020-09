Riparte l’Archeotreno: da Napoli Centrale a Pompei, Paestum e Sapri in treno storico

© ottopagine.it

Ripartono i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno in treno storico dal centro di Napoli a Ercolano, Pompei, Paestum, Ascea, Salerno, Pontecagnano e Sapri. Le splendide località archeologiche in Campania su treni d’epoca

Ritorna in Campania l’Archeotreno, il treno storico che ci consentirà di andare comodamente dal centro di Napoli alle vicine aree archeologiche di Pompei e Paestum, entrambe dichiarate dall’UNESCO patrimoni mondiali dell’umanità.

Quelli dell’Archeotreno Campania sono viaggi per tutta la famiglia, a bordo di un treno storico conle Centoporte, le carrozze degli anni ’30, e le Corbellini, carrozze degli anni ’50, che per l’occasione verranno trainate da una locomotiva elettrica degli anni ’60 in livrea d’origine.

Dopo la partenza e un primo breve stop a Pietrarsa, sede del Museo Ferroviario Nazionale, l’Archeotreno ci consentirà di raggiungere le antiche vestigia archeologiche e altre splendide località campane quali Pompei, Ercolano, Paestum e Velia, antica polis della Magna Grecia, e ancora Salerno e Sapri.

L’Archeotreno Campania: calendario viaggi 2020

Di seguito le partenze dell’Archeotreno previste per il 2020:

6 settembre

4 ottobre

1 novembre

6 dicembre

Orari e fermate nei giorni dei viaggi

Nei giorni dei viaggi gli orari e le fermate sono le seguenti suddivise per la corsa di andata e quella di ritorno:

Corsa di andata Napoli Centrale 09.45 (partenza)

Pietrarsa – 10,10

Portici – Ercolano 10,13

Pompei 10,33

Salerno 11,02

Pontecagnano 11,11

Paestum 11.36

Ascea 12.06

Sapri 12.40 (arrivo)

Corsa di ritorno Sapri 16.30 (partenza)

Ascea 17.04

Paestum 17.35

Pontecagnano 18.07

Salerno 18.16

Pompei 18.41

Portici – Ercolano 19,04

Pietrarsa – S. Giorgio a Cremano 19.10

Napoli Centrale 19.35 (arrivo)

Archeotreno Campania: Tariffe e biglietti

Il biglietto del viaggio dell“Archeotreno Campania” prevede la corsa di andata e ritorno in treno storico:

Adulto, andata e ritorno € 20,00

Ragazzo, andata e ritorno € 10,00

La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti. E’ prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con Archeotreno Campania

Grazie ad una convenzione valida per il 2020 ci saranno le seguenti agevolazioni:

I viaggiatori che al momento dell’acquisto presenteranno il biglietto del MANN avranno diritto alla seguente riduzione per viaggiare con l’Archeotreno: biglietto ridotto Adulto €10 – Ragazzo (fino a 12 anni) €5;

I viaggiatori che al momento dell’acquisto del biglietto dell’Archeotreno presenteranno “l’open MANN” avranno diritto ad un biglietto speciale 2×1 per viaggiare a bordo del treno storico;

I visitatori che presenteranno alla biglietteria del MANN il titolo di viaggio dell’Archeotreno avranno diritto all’acquisto di un biglietto ridotto al costo di €9.

Sarà riconosciuto come valido ai fini dell’acquisto del biglietto ridotto il biglietto del MANN o, viceversa, dell’Archeotreno, acquistato nei 30 giorni precedenti all’effettuazione del treno storico. I biglietti scontati possono essere acquistati esclusivamente a bordo treno

Come acquistare i biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito, presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.Verificate sempre sul sito ufficiale eventuali cambiamenti di orari e altro.

