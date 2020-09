ANM School: bus pubblici dedicati solo agli studenti di scuole e università

30 bus dell’ANM saranno dedicati esclusivamente agli studenti per collegamenti con scuole e università napoletane su 9 linee individuate tra le più utilizzate dagli studenti

Novità dall’ANM, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. Da metà settembre verranno attivate 9 linee di bus pubblici dell’ANM riservate solo agli studenti e dedicate esclusivamente ai collegamenti con le scuole e con le Università della Città.

Un nuovo servizio dedicato solo agli studenti per contribuire al rispetto delle normative vigenti per l’emergenza e per velocizzare il trasporto pubblico in contesti caratterizzati da orari rigidi di funzionamento.

Un piano più capillare rispetto agli anni scorsi e dedicato esclusivamente alla mobilità studentesca.

Nove linee e trenta bus dedicati esclusivamente agli studenti

Ci saranno infatti 9 linee scolastiche, senza fermate intermedie, dedicate agli studenti e individuate sulla base di uno studio analitico della domanda di trasporto scolastico degli ultimi anni. Su queste linee ci viaggeranno ben 30 bus dedicati esclusivamente con 50 turni di guida al giorno. Verrà altresì attuato un potenziamento dell’interscambio modale gomma-ferro per distribuire la domanda scolastica tra le diverse opportunità di trasporto.

Il servizio inizierà con l’avvio delle attività didattiche di scuole e università cittadine. I bus faranno un percorso dedicato senza effettuare fermate intermedie. Le nove linee previste sono le seguenti:

Linea 180: Secondigliano/Scampia – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

Linea C33: Arenella/Vomero – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

Linea 615: Campi Flegrei – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

Linea R6: Pianura – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta

Linea C14: Pianura/Bagnoli/Tecchio – plessi scolastico di via Terracina/viale Kennedy

Linea 681: Pianura/ Istituto Tecnico Industriale Giordani via Caravaggio

Linea 673: San Giovanni FS – istituti viale 2 Giugno (Ponticelli)

Linea 683: Secondigliano/Scampia – istituti scolastici via Don Bosco

Linea 169: Via Stadera- istituti scolastici corso Malta/ via Casanova.

L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.